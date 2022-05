El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de mayo Tendrás mayor prosperidad si actúas de una manera más solidaria. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 6 DE MAYO ¡Feliz viernes, mi gente! Les cuento que hoy celebramos el día de Buda, quien es símbolo de paz y abundancia, así que enciende velas de colores y pídele que te ayude a desarrollarte como ser humano. Por otro lado, te cuento que en su tránsito por Tauro el Sol está haciendo una conjunción con Urano así que aprovecha esta oportunidad que te da el universo para cambiar y despegarte de aquellas cosas que obstaculizan tus avances. Tendrás mayor prosperidad si actúas de una manera más solidaria. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CADA MAÑANA NAZCO DE NUEVO, LO QUE HAGO HOY ES LO QUE MÁS IMPORTA". Si hoy, 6 de mayo estás de cumpleaños… Este será un año en el que te animarás a renovar tu cuerpo, tu personalidad y tus vínculos. Te convertirás en el rebelde dentro de tu familia, tu trabajo y tu círculo de amistades. Tu corazón se ensanchará y descubrirás que el amor no tiene banderas. La Copa de la Suerte: 28, 57, 60, 75, 87, 99 Aries: Este es un momento genial para que te replantees tu escala de valores, e inspirarte en Buda, podría serte de gran ayuda. Aunque no tenías previsto un mayor beneficio económico o un ingreso extra recibirás gratas sorpresas. Tu trabajo comenzará a ser mejor remunerado. Tauro: Te mostrarás desprejuiciado y te animarás a recorrer tu camino con mayor independencia. Atiende tus nuevos intereses sin por ello dejar de lado a las personas que quieres. Recuerda que en esta vida hay espacio para todo si utilizas la creatividad. Toma a Buda como referente. Géminis: Una etapa llegará a su fin y estarás dispuesto a despedirte de ciertas cuestiones del pasado. Sigue el ejemplo de Buda para alivianar las cargas y cerrar ciclos. Prepara el terreno para recibir lo bueno que te trae la vida. ¡Da vuelta la página! Cáncer:Te animarás a frecuentar gente de distintos círculos sociales y a renovar tus vínculos. Las reuniones y actividades con amigos, estarán a la orden del día y te plantearán la posibilidad de reinventarte. Inspírate en Buda y sé más solidario con tu comunidad. Leo:Lucharás por obtener una mayor independencia en el área profesional y económica. Buda te ayudará a reconocer las oportunidades que surgen en el camino porque son únicas y no se volverán a repetir. Comienza por proponer un nuevo esquema de trabajo. Virgo: Será un buen momento para que realices emprendimientos en otras regiones o con personas extranjeras. Los caminos se abrirán y la vida te mostrará su cara más generosa. Inspírate en Buda y proponte metas que impliquen cambio e innovación. Aparecerán nuevos benefactores. Libra: Puede surgir una propuesta del tipo sexual inesperada en la que tendrás la innovación, la variedad y la adrenalina garantizada. Este es un momento para que cortes con las dependencias emocionales. Inspírate en Buda y comienza a sentirte más libre en las esferas íntimas. Escorpio: Sentirás deseos de cambio en el ámbito de las relaciones. Tomar distancia puede ayudarte para reevaluar si las personas con las que te vinculas son realmente positivas para ti. Pídele a Buda que te de sabiduría para elegir una compañía que te permita crecer. Sagitario: Hoy podrían surgir algunas sorpresas en el ámbito del trabajo. Aplica la sabiduría de Buda y toma los imprevistos como una oportunidad para ejercitar el desapego y la tolerancia. Realizar alguna actividad física te ayudará a canalizar la energía y a ventilarte. Capricornio: Atravesarás por un momento de renovación y de gran inspiración creativa. No pretendas que las cosas te salgan a la perfección de manera instantánea y respeta tus tiempos sin ejercer presiones ni auto exigencias. Toma el ejemplo de Buda y se más paciente contigo mismo. Acuario: Tus seres cercanos se mostrarán un poco imprevisibles y notarás que se desencadenan una seguidilla de cambios en tu esfera familiar. Para que puedas liberarte de viejos fantasmas será importante que apliques la serenidad y el desapego que proclama Buda. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Aplica la sabiduría de Buda para abrir tu mente, y en lugar de encerrarte en tus pensamientos, intenta dialogar. Antes de sacar conclusiones escucha todos los puntos de vista. El intercambio aumentará tu energía vital y te da fuerzas para encarar los tiempos venideros.

