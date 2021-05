El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de mayo Si estás soltero, y alguien te gusta, aprovecha para darle una señal. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 6 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente, feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy será un día mágico y lleno de vibraciones positivas porque la Luna hará un sextil con el Sol y una conjunción exacta con Neptuno. Estas confluencias nos ayudarán para que aflore nuestro costado más empático, luminoso y amable. Los que estén en pareja se sentirán muy inspirados. Si estás soltero, y alguien te gusta, aprovecha para darle una señal. También será un día especial para aquellos que se dediquen a las artes. AFIEMACIÓN DEL DÍA: "MI VIDA ROMÁNTICA FLORECE". Si hoy, 6 de mayo, estás de cumpleaños… Tus atractivos personales hoy estarán muy exaltados. Tendrás una cuota extra de encanto y glamor, y el combo se volverá irresistible. Si estas en pareja sentirás que diste con el amor de tu vida. Si estás soltero alégrate porque con tu poder de magnetismo atraerás lo que deseas. La Copa de la Suerte: 1, 5, 33, 60, 67, 89 Aries Estarás conectando con unas vibraciones muy amorosas así que estarás mucho más sensible y atento al bienestar común. Si está en tus manos la posibilidad de participar de una obra de caridad o de brindar ayuda a los necesitados no dudes en hacerlo. Tauro Conocerás a personas muy inspiradoras que te ayudarán a ampliar la mente y a ver el mundo desde una perspectiva más solidaria. Podría ser una buena ocasión para que te unas a alguna organización benéfica. Poner tu granito de arena reconfortará tu alma. Géminis Tu popularidad aumentará y estarás en el foco de todas las miradas. Cumplirás un rol importante a nivel social y serás fuente de inspiración para muchos. Si tienes un puesto de atención al público te destacarás y gracias a tu carisma lograrás un ascenso. Cáncer Hoy sentirás deseos de expandir tus energías y ampliar tus horizontes. Tendrás una mirada más optimista y tu nivel de confianza se incrementará. Si estás planificando un viaje te recomiendo que elijas un lugar donde puedas contemplar un paisaje marino. Leo Lograrás una química muy especial con tu compañero de alcoba. Te sugiero que a la hora de la intimidad recurras a la música a fin de que puedas generar un clima propicio para que broten y fluyan las emociones ¡entrégate en cuerpo y alma! Virgo Los cuerpos celestes harán que aflore tu costado más romántico. Te recomiendo que disfrutes de este momento mágico pero que no dejes de mantener tus pies en la tierra. Tomate tu tiempo para estudiar y conocer a las nuevas personas que llegan a tu vida. Libra Será un buen momento para que empieces a comer más liviano. Te recomiendo que evites el azúcar y que tomes mucho líquido para eliminar grasas. Si además quieres complementar con un poco de ejercicio puedes probar con natación. Tu cuerpo responderá favorablemente a tus cuidados. Escorpio Las influencias planetarias te envolverán en un halo de magia y misterio que causará fascinación en las personas que te rodean. En los asuntos sentimentales las cosas marcharás bien pero evita generar falsas expectativas o entrar en triángulos amorosos. Sagitario Abrirás el arcón de los recuerdos y te conectarás con antiguas sensaciones. Te sentirás muy agradecido por todo el amor que te han brindado tus familiares y ancestros. Prende una vela o has una oración en memoria de aquellos que ya no están, ¡tus ondas positivas llegarán! Capricornio Tu mente necesita salirse por un rato de los esquemas rutinarios y abrirse a otras realidades. Si te gusta la lectura o el cine este podría ser un buen momento para cultivar esos intereses. No temas perderte un poco en tus pensamientos y dejar volar tu imaginación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario A la hora de tomar decisiones que afecten tu economía te recomiendo que escuches lo que te dice tu sexto sentido. Además le prestarás atención a las necesidades del prójimo y estarás dispuesto a brindar ayuda a través de gestos concretos. Piscis Hoy tu energía estará muy exaltada y tomarás contacto con tus poderes psíquicos. Te recomiendo que empieces el día con una breve meditación o escuchando alguna música que te ayude a conectar con tu ser interior. Prepárate porque comenzarás una etapa.

