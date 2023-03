El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de marzo Se acercan pruebas para los signos por la influencia de Saturno: ojo a las amistades, el ambiente de trabajo y las relaciones personales ¡el cambio será fuerte! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 6 DE MARZO ¡Y eso mi gente bella! Les cuento que en esta semana sentirán un cambio sustancial porque Saturno, el astro de la ley y el orden, ingresará en la constelación de Piscis. Este tránsito comenzará el 7 de marzo y durará hasta el 25 de mayo 2025. Presta atención a lo que te toca. Aries: Este es un período en que terminarás de asimilar muchas lecciones. Tendrás la posibilidad de saldar cuentas con personas y situaciones del pasado, y alivianar la carga emocional. Finalmente, aprenderás que la mejor forma de liberarse del karma es ayudando al prójimo. Tauro: En esta etapa tus amistades pasarán por una instancia de prueba. Las circunstancias podrían alejarte de algunas relaciones simultáneamente e irás construyendo vínculos más sólidos. Tendrás que aprender a trabajar en grupo y a tolerar las diferencias. Géminis: Se incrementará la actividad profesional y te verás obligado a determinar tus principales objetivos. Te relacionarás con personas de jerarquía y aumentarán las presiones y las responsabilidades, como así también las posibilidades de ascender. El esfuerzo prolongado te llevará a la cima. Cáncer: Tus aspiraciones crecerán y te plantearás la posibilidad de encarar una capacitación formal o una carrera universitaria. Podrían surgir viajes por trabajo o emprendimientos ligados al extranjero. Si estás realizando trámites legales deberás asesorarte y cumplir todos los requerimientos. Leo: En tu lecho podrías sentir algunas inhibiciones que superarás en la medida que resuelvas tus temores y trabas sentimentales. Si te desprendes de las emociones y los pensamientos que ya no te sirven podrás evolucionar y transformarte. Llevarás adelante trámites por herencias o sucesiones. Virgo: Tendrás que madurar en el plano romántico. Te sentirás atraído hacia personas mayores o más experimentadas que tú que te darán algunas lecciones de vida. A nivel sentimental, prosperarán las relaciones con bases sólidas y quedarán en el camino los vínculos inconsistentes. Libra: Estarás dispuesto a esforzarte por los demás y asistir a aquellos que lo necesitan. A la hora de cumplir tus obligaciones hazlo con esmero y obtendrás buenos resultados. En el plano de la salud, te convendrá regular y establecer horarios para el trabajo, la alimentación y el descanso. Escorpio: Esta es una etapa de mayor autoconocimiento en la que desarrollarás tu autoestima. Tomarás consciencia de que la vanidad solo te aleja de tu esencia y a través del amor te convertirás en una persona más madura. Les dedicarás más tiempo a tus hijos, si los tienes. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: En lo afectivo, asumirás una actitud más comprometida y responsable. La relación con tus familiares se volverá más sólida y tomarás iniciativas que promoverán el progreso de todos los integrantes. Será un período propicio para adquirir propiedades o para legalizar tu situación inmobiliaria. Capricornio: Te alejarás de algunas compañías con las que no puedes establecer una comunicación clara o con las que tienes diferencias de opinión muy marcadas. O también es posible que tengas que mudarte por cuestiones de trabajo. Tu carácter melancólico, reservado y melancólico se acentuará. Acuario: En este ciclo, tu atención se centrará en planificar tu vida económica para procurarte una posición más segura. Posiblemente tengas que afrontar algunas restricciones o sacrificarte para obtener dinero. Pero finalmente te ordenarás y prepararás el terreno para el progreso. Piscis: Saturno te ayudará a establecer prioridades y plasmar muchos proyectos personales que, hasta el momento, estaban solo en el plano de la fantasía. La exigencia aumentará y te verás obligado a desprenderte de aquello que te impide crecer. El esfuerzo sostenido te hará madurar. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 9, 22, 37, 56, 79, 81 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

