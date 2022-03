El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de marzo Vive tus vínculos con libertad sin intentar aferrarte al otro ni poner etiquetas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 6 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les cuento que hoy Venus y Marte entrarán juntos en el signo de Acuario, así que será un momento ideal para que te atrevas a dar un salto cuántico y a comenzar una nueva era en el universo de las relaciones. El amor te deparará sorpresas ¡mira los cambios con buenos ojos! Vive tus vínculos con libertad sin intentar aferrarte al otro ni poner etiquetas. Recuerda que las verdaderas conexiones están más allá de las convenciones y los estereotipos sociales. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESCUBRO NUEVAS MANERAS DE AMAR". Si hoy, 6 de marzo estás de cumpleaños… Soplarán vientos de cambio en el ámbito del amor asique prepárate para subirte a una montaña rusa de sensaciones. La libertad será una palabra clave para ti en este año. Privilegia los vínculos que no te atan y te permiten ser espontaneo ¡persigue tu esencia! La Copa de la Suerte: 4, 12, 33, 58, 76, 97 Aries:Te concentrarás en los asuntos materiales y buscarás abastecerte de todo lo que necesitas, será un día ideal para que salgas de compras e inviertas en artefactos de primera calidad. Contarás con los recursos necesarios y con un dinero disponible para hacerlo. Tauro:Es probable que te sientas atrapado por la rutina y que repentinamente experimentes deseos de realizar cambios. Pero ten cuidado porque tus ansias de libertad podrían llevarte a actuar de forma precipitada. Toma decisiones que puedas sostener en el tiempo. Géminis:Hoy estarás más receptivo y contemplativo. Te concentrarás en tu ser interno y con el ánimo más tranquilo podrás hallar respuestas a tus interrogantes. Será un momento propicio para que reflexiones acerca del pasado y alivianes las cargas. Este podría ser un nuevo renacer espiritual. Cáncer:Si te asocias a otras personas conseguirás la colaboración que necitas para que tus proyectos prosperen. Aunque no obtengas resultados inmediatamente controla tu ansiedad y continúa apostando a tus sueños. ¡Solo lograrás un cambio real si eres persistente! Leo:Se incrementará tu ambición y se darán las condiciones para que consigas tus objetivos. Sin embargo, sentirás que algunas personas se interponen en tu camino de ascenso. La persistencia y el aplomo serán claves para que puedas superar los obstáculos y llegar a la cima. Virgo:En tu recurrido, sin querer, podrías entrar en zona de turbulencias o cruzarte con algunas nubes pasajeras. No permitas que los imprevistos cotidianos te desorienten o te hagan perder el rumbo. Te aconsejarán personas sensatas que te ayudarán a mantener la calma. Libra:Tus emociones estarán a flor de piel, el deseo se intensificará y habrá un incremento de la energía sexual. Se te presentarán grandes tentaciones y sentirás una de esas atracciones fatales tan difíciles de controlar: te recomiendo conservar la calma y el sentido común. Escorpio:Será importante que tengas una conversación con tu pareja o con esa persona que tanto te interesa, para hablar de tus inquietudes y de esos asuntos que vienen callando hace tiempo. Llegó el momento de sanar esas heridas que quedaron abiertas. Sagitario:Aprovecha para hacer algo en beneficio de tu salud: practica ejercicio, abandona algún hábito nocivo o comienza una dieta, pero presta mucha atención a todo lo que ingieras porque podrías indigestarte. Recuerda siempre la frase que dice "somos lo que comemos" Capricornio:Será un momento propicio para que cultives tu autoestima y para expresarte creativamente. Muchas veces eres un poco rígido, pero llegó el momento de tomar una actitud más juguetona y gozar de la vida. Repite: "Ahora me permito ser feliz". ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Hoy te sentirás inmerso en un remolino de vitalidad y energía. El ingreso triunfal de Venus y Marte en tu signo volverá sumamente dinámicas tus relaciones personales. Prepárate porque conocerás gente nueva con las que compartirás experiencias sorprendentes. Piscis:Elige la compañía de quienes te quieren de verdad y evita a los que prometen mucho y no cumplen. Aprende de tus errores pero no permitas que tus pensamientos se anclen en el pasado. Un paseo por el parque te ayudará a serenar la mente.

