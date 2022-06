El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de junio Este día El Niño Prodigio trae un mensaje del Tarot Osho para cada signo. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 6 DE JUNIO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje las Tarot Osho Zen con un carta para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: Te toca la carta Existencia y te invita a sentir que eres un ser absolutamente irremplazable. Si te conectas con esa fuerza interior que te vuelve único experimentarás una sensación de plenitud. Aprende a sentirte en casa donde quiera que estés. Tauro: El Rebelde te pide que guíes tu propio destino. Es tiempo de que tomes las riendas y que te olvides de los mandatos sociales. Ahora te toca encontrar tu propia naturaleza y vivir de acuerdo a ella. Rompe las cadenas que te impiden ser autentico. Géminis: La carta Amistad indica que cultivarás el amor incondicional. Te relacionarás con seres afines y experimentarás el placer de compartir. Te darás cuenta que la esencia de un vínculo sincero está en aceptar al otro tal como es, sin dramas ni imposiciones. Cáncer: En tu tirada sale Madurez, que es una carta que simboliza la primavera espiritual. Es un estado de realización interior en que las sucesivas experiencias que fuiste adquiriendo convergerán de una manera positiva. Recibirás un regalo por tu duro trabajo. Leo: Te toca la carta conocida como Celebración que indica que estás asumiendo una actitud de mayor apertura, goce y gratitud. Deja que brote de tu interior la alegría. Es un momento para danzar, cantar y esparcir una energía de abundancia. Virgo: En tu tirada sale Intensidad. Esta carta indica que debes bucear en lo más profundo de tu interior para encontrar tu verdadera esencia. Es un momento para que investigues e indagues. Tu presencia podría intimidar a otros, pero eso no debe perturbarte. Libra: La carta Floreciendo te pide que te abras como una flor y que desparrames al mundo tu fragancia. No prives a los seres que te rodean de tu creatividad y tu belleza. Recuerda que la esencia del amor está en compartir. Entrégate al goce. Escorpio: Te toca la carta Lo Ordinario indicando que obtendrás buenos resultados si adoptas un enfoque simple y avanzas paso a paso. No es un momento para impresionar a otros o buscar fama. Sin embargo, te llenarás de bendiciones si actúas con humildad. Sagitario: En tu tirada sale Creatividad. Esta carta te habla de que eres un canal transmisor y de que a través de ti brotará una energía muy fecunda. La alegría será tu sello distintivo. Ya sea que dibujes, bailes, o prepares una comida hazlo desde el corazón. Capricornio: Inocencia indica que llegó un tiempo de relajación en el que retornarás a la sabiduría y la dulzura de la infancia. Una sensación de gracia iluminará tu corazón, vivirás cada instante como una bendición y te dejarás sorprender por la magia del momento. Acuario: La carta Somos el mundo te augura un momento de comunicación, solidaridad y acción conjunta. Estarás disponible para los demás y encontrarás la vía para entregar a tu comunidad la riqueza que llevas en el interior. Te sentirás parte de una red humana. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Silencio te sugiere que te vuelvas más receptivo y aprendas a disfrutar de tus momentos de soledad. Solo acepta la compañía de aquellos que respetan tu necesidad de calma y recogimiento. Ahora es el momento de que ingreses en tu templo interior. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 29, 56, 75, 87, 93 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

