El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de junio Te dejarás envolver por el encanto que te ofrece el momento y aflorarán tus atributos más seductores. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 6 DE JUNIO ¡Y eso, gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que en este día la Luna andará por el signo de Tauro desde donde hará aspectos muy armónicos con Venus y Júpiter. Tendrás el goce a flor de piel y te dejarás transportar por tus cinco sentidos. Será una buena ocasión para que te rodees de tu gente querida y juntos se deleiten con bella música y exquisitos manjares. Te dejarás envolver por el encanto que te ofrece el momento y aflorarán tus atributos más seductores. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DISFRUTO EL PLACER DE ESTAR VIVO". Si hoy, 6 de junio, estás de cumpleaños… Tu enorme sex appeal despertará el interés de las personas que te rodean. El romanticismo tomará el control de tu vida y te sentirás como el príncipe o la princesa de los cuentos. Asique prepárate porque te esperan momentos mágicos y excitantes junto al dueño de tus fantasías. La Copa de la Suerte: 29, 35, 58, 61, 79, 88 Aries Últimamente has estado un poco brusco y ahora tendrás la oportunidad de aplacar tu estado de ánimo. Será una buena ocasión para que hagas las paces con tus familiares regalándoles algo bello o invitándoles una rica comida. Date un tiempo de paz. Tauro La Luna transitará por tu signo exaltando tu carácter pragmático. Ahora contarás con una base sólida y estarás listo para ponerte en acción. Los seres que caminan a tu lado endulzarán tus oídos con palabras cariñosas y te comunicarán su afecto. Géminis Llegó el momento de que hagas una pausa. Podrías aprovechar para regalarte un día de spa, o simplemente, pasar un buen rato en un lugar en el haya mucha vegetación. Necesitas rodearte de silencio y tranquilidad para escuchar tu voz interior. Cáncer Por fin podrás distenderte y vivir un momento agradable junto a tus amigos más cercanos. Ahora te mostrarás tal como eres sin necesidad de corazas, caretas o máscaras. Tu calidez y ternura características serán muy apreciadas en tu grupo de pertenecía. Leo Te sentirás con deseos de escalar posiciones. El puesto que deseas estará a tu alcance si estás dispuesto a esforzarte y a trabajar de manera persistente. Una persona misteriosa te ayudará a conseguir tus propósitos pero no develará su identidad. Virgo Te tocará la misión de guiar a tus amistades. Estarás en sintonía con una energía muy positiva y por donde vayas llevarás un mensaje optimista. Las personas que te rodean te tomarán como un modelo de virtud. Entrégate con generosidad. Libra Vivirás momentos apasionados en los que el deseo se intensificará y el placer será el principal protagonista. Estas experiencias te permitirán conectar con el poder de tu cuerpo. Te recomiendo que busques a un ser que te ayude a materializar las fantasías que tienes en mente. Escorpio Si estás soltero prepárate porque alguien de tu entorno encarnará tu ideal romántico y desatará tus fantasías. Si estás en una relación notarás que hay una confluencia positiva. Tu pareja te agradecerá que te muestres interesado en sus asuntos. Sagitario Establecer una relación armónica con tu cuerpo se convertirá en tu prioridad. Si le otorgas a los hábitos de cuidado la relevancia que se merecen tu salud estará fuerte como un roble. La buena alimentación será tu principal fuente de bienestar. Capricornio Te quitarás la armadura y, junto con ella, te liberarás de las trabas que te impedían mostrar tu esencia. Dejarás de poner tantas condiciones y te entregarás a la magia que te ofrece presente. Esta actitud te permitirá enriquecer tu vida y redescubrir el amor. Acuario Sentirás deseos de permanecer más tiempo en tu hogar para afianzarte, ordenarte y hacer polo a tierra. Te darás cuenta del bienestar que te produce compartir los pequeños placeres cotidianos con tus seres queridos. Podría ser una buena oportunidad para adoptes una mascota. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis Tendrás conversaciones muy productivas que te ayudarán a definir tus ideas y a concretar los planes que tienes en mente. Es posible que te plantees la posibilidad de estudiar o de cultivar tus inquietudes artísticas. Date la oportunidad de brillar.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de junio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.