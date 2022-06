El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de julio Si quieres que tus emprendimientos perduren tendrás que ceder un poco en tus posiciones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 6 DE JULIO ¡Feliz miércoles, mi gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna estará en su fase de cuarto creciente, así que verás como un proyecto conjunto comienza a cobrar forma. Si quieres que tus emprendimientos perduren tendrás que ceder un poco en tus posiciones y llegar a un punto de acuerdo con los demás. Necesitarás salir de la zona de confort afectiva y buscar aliados fuera de tu círculo íntimo. El desafío estará en que consideres la realidad del otro y aceptes perspectivas diferentes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MUNDO INTERIOR SE AMPLIFICA Y SE RECREA MEDIANTE LA INTERACCIÓN". Si hoy, 6 de julio estás de cumpleaños… La luz te acompañará durante este nuevo ciclo de tu vida. Echarás raíces y definirás qué seres quieres que formen parte de tu circulo de pertenencia. Necesitarás de la comprensión, la colaboración y el afecto de tus familiares. También es posible que redecores tu hogar. La Copa de la Suerte: 5, 25, 43, 69, 75, 88 Aries: Si te encuentras acompañado prepárate porque tu pareja te demandará un mayor grado de compromiso. Si estabas en una fase de coqueteo presta un poco más de atención para que nadie salga lastimado. Aprovecha la energía de la luna en cuarto creciente para profundizar tus vínculos. Tauro: En este cuarto creciente un cambio de mentalidad te ayudará a armonizarte. Busca terapias alternativas para sanar tu cuerpo, tu mente y tus emociones simultáneamente. Además, te sugiero que prestes atención y actúes con cautela en tu ámbito de trabajo. Géminis: ¿Cuándo fue la última vez que viste un espectáculo que te guste? Vístete de etiqueta y regálate una salida que te resulte gratificante. La vibración de la luna en cuarto creciente te ayudará a darte prioridad y a recordar lo que es la felicidad. Cáncer: En este cuarto creciente tus acciones repercutirán en tu ambiente más íntimo. Tendrás que tomar el timón del hogar y eso podría dejar desconformes a algunas de las personas que conviven contigo. Si basas tus decisiones en el amor tu familia comprenderá. Leo: En este cuarto creciente tendrás la oportunidad de aclarar a través del diálogo un asunto pendiente. Los temas que se tocarán te conmocionarán, así que es posible que entre frase y frase se te escapen algunas lágrimas. Aprovecha para hacer catarsis. Virgo: En este cuarto creciente tus amistades te introducirán en un nuevo circuito social y tendrás acceso a formidables oportunidades. Para prosperar solo necesitabas un poco de ayuda extra y conocer a la gente indicada. Permite que los demás sean solidarios contigo. Libra: Esta fase de cuarto creciente que atraviesa la Luna te ayudará a alcanzar un logro que vienes persiguiendo hace largo tiempo. Pero como bien sabes todo triunfo implica algunos sacrificios. Para llegar a la cima tendrás que tomar decisiones importantes y relegar algunas satisfacciones pasajeras. Escorpio: Hoy tus facultades intuitivas están exaltadas y dejarás atrás relaciones del pasado para dar lugar a cuestiones más trascendentales. Una mujer de tu familia o una persona con un temperamento muy cálido y protector te aportará guía. En este cuarto creciente nutrirás tu alma. Sagitario: En este cuarto creciente una relación que hasta el momento era ocasional se convertirá en un vínculo más profundo. Si decides contar tus secretos elige como confidente a alguien que luego no vaya a ventilar tus intimidades. Cultivar la amistad te ayudará a sanar. Capricornio: En este cuarto creciente es posible que definas una nueva alianza profesional. Obtendrás tus aspiraciones a través de la colaboración mutua y no del individualismo. Encontrarás a una persona dispuesta a asumir un compromiso a largo plazo y compartir las responsabilidades contigo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Este cuarto creciente te presentará un futuro lleno de oportunidades de crecimiento. Pero como bien sabes, los grandes avances no se producen de un día para otro si no que son el resultado de un proceso paulatino. Aunque tengas pequeños tropiezos no pierdas el norte. Piscis: La luna en cuarto creciente te ayudará a mejorar tu vida erótica y a llegar al clímax. Pero es tiempo de que dejes de ser tan tibio entre las sábanas ¡combina sexo con amor! Permite que tu compañero de lecho vea tu corazoncito dulce y tierno.

