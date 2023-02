El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de febrero Este día, El Niño Prodigio te trae un mensaje de los registros akáshicos y de las vidas pasadas. Presta mucha atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 6 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente bella! ¡Feliz inicio de semana para todos! Les cuento que, según los hindúes, nuestra alma va evolucionando a través de las diferentes encarnaciones y nuestro signo solar puede otorgarnos algunas pistas acerca de eso. Por eso, hoy les contaré el mensaje de los registros akáshicos y de las vidas pasadas. Presta mucha atención… Aries: En otra vida permanecías fantaseando y alejado de la realidad. Tenías una actitud escapista y te dejabas manipular. Tu propósito actual es vivir cada instante con entusiasmo y conectado con el momento presente. Deberás poner límites a quienes quieren abusar de ti. Tauro: En una encarnación anterior eras un ser impulsivo e impaciente, de fuerte personalidad a quien le costaba mucho relajarse. Los registros akáshicos te dicen que deberás vivir de manera más tranquila, disfrutando con calma cada momento. Conseguirás lo que quieres si perseveras. Géminis: En otra vida eras una persona algo terca y obstinada, cuando algo se te metía en la cabeza no escuchabas opiniones ajenas, aunque muchas veces estabas equivocado. Tu mensaje es que deberás ser más sensato, intercambiar ideas con los demás y convertirte en un comunicador. Cáncer: En otra encarnación te relacionabas de manera superficial. También eras inconstante y tenías tendencia a saltar de una cosa a la otra. Los registros akáshicos te dicen que te relacionarás con los demás de manera profunda, que echarás raíces y que la familia estará en primer lugar. Leo: En otra vida vivías apegado al pasado y a los recuerdos. Eras una persona algo melancólica, introvertida y temerosa del futuro. Tu propósito en esta vida es vivir con alegría el presente y expresar tus talentos únicos y creativos. Te convertirás en un ser luminoso. Virgo: En una encarnación anterior eras una persona algo arrogante y soberbia, creías que "lo merecías todo" y no aceptabas críticas. Tu mensaje es convertirte en un ser humilde y considerado con los demás. Serás muy apreciado por tu inteligencia, habilidad y por tu sentido práctico. Libra: En otra vida fuiste una persona introvertida. Tenías tendencia a criticar a los demás por sus errores y eso te alejó de la gente. Por eso, el propósito en esta vida es compartir con los demás y convertirte en un ser un ser sociable, que lleva encanto allí donde va. Escorpio: En una encarnación anterior fuiste alguien vanidoso, que siempre estaba dudando sobre qué camino tomar. El mensaje para esta vida es que debes actuar en forma decidida y llevar tus deseos hasta el final. Deberás rodearte de aquellos que te aprecien de verdad, más allá de las apariencias. El Niño Prodigio promos4 Credit: El Niño Prodigio Sagitario: En otra vida has tenido actitudes posesivas y sospechosas hacia otros. Eras incapaz de olvidar ofensas y muchas veces te dejabas llevar por los celos y la desconfianza. Tu propósito en esta vida es convertirte en una persona positiva y optimista que confía en los demás. Capricornio: En otra encarnación eras una persona imprudente y demasiado fanfarrona, derrochona y exagerada. En esta vida debes aprender a medirte y a controlar tus impulsos. Te convertirás en un ser responsable con tu familia y con la sociedad en la que vives. Acuario: En otra vida tenías tendencia a aislarte, al pesimismo y a echarle la culpa a la mala suerte de todo lo que te pasaba. Tu propósito en esta vida es darte cuenta del poder del pensamiento y de que avanzarás si pones tu mente en positivo. Te convertirás en un ser abierto y humanitario. Piscis: En la encarnación anterior tenías muy desarrollado el intelecto, pero no los sentimientos y por eso eras una persona distante y fría. En esta vida vienes a conectarte con tu sensibilidad y a convertirte en un ser compasivo. Tu propósito es ayudar y servir a todos los que necesiten de ti. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 15, 29, 53, 77, 80, 92 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.