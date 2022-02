El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de febrero Evita desatar la ira de los demás y no caigas en provocaciones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 6 DE FEBRERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que durante este día la Luna hará aspectos intensos con Mercurio y Plutón y los ánimos estarán bastante caldeados. Las diferencias y las grietas tenderán a profundizarse así que mejor habla lo justo y necesario y abstente de dar opiniones. Las lenguas estarán bastante afiladas y podrían lanzarse comentarios bruscos e hirientes. Evita desatar la ira de los demás y no caigas en provocaciones porque luego podrías arrepentirte. Mantén el control para evitar conflictos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI APORTE ES CONSTRUCTIVO". Si hoy, 6 de febrero estás de cumpleaños… Tomarás las riendas de tu vida aunque esto pueda importunar a algunas personas. Nada de lo que hagas durante este ciclo será intrascendente. Tomate un tiempo antes de dar pasos decisivos. Básate en las experiencias que adquiriste en el pasado. La Copa de la Suerte: 14, 32, 57, 64, 76, 88 Aries: Se exaltará tu valentía, pero también se presentarán algunos obstáculos en el camino. Respeta la cadena de mando y no te rebeles contra la autoridad. Las murallas más altas pueden atravesarse, pero debes darte tiempo y evitar las actitudes temerarias. Tauro: Los tránsitos planetarios podrían hacer que veas la realidad desde una óptica un tanto distorsionada y pesimista, por eso te recomiendo que te mantengas calmo. Deja los emprendimientos ambiciosos para un momento en que el panorama se muestre más claro. Géminis: Sería una pena si suspendes tus planes por la falta de dinero. Que estés más reducido con los gastos no implica que renuncies a tu vida social. Así como tú has sido generoso en el pasado hoy un amigo estará dispuesto a ayudarte. ¡Aprende a recibir! Cáncer: Aumentará tu actividad pública y estarás en la mira de todo el mundo. En tu camino a la cima alguien conflictivo te pondrá algunos palos en la rueda. Mantén el dominio de la situación aún en los momentos de crisis. Aprovecha para desarrollar tus capacidades. Leo: Los astros traerán a tu vida una energía de expansión y crecimiento. A veces estás enmarañado en un nudo de problemas y te cuesta encontrar la punta del ovillo. Las sombras se disiparán cuando tomes distancia y observes la realidad con mayor perspectiva. Virgo: Contarás con un olfato especial para descubrir lo que los demás intentan ocultar. Si quieres evitar conflictos o choques de personalidad guárdate para ti mismo tus percepciones. Tampoco escarbes demasiado porque podrías ser tú el que acabe en el banquillo de los acusados. Libra: Sentirás deseos de interactuar y estar en compañía de otras personas. Si estas comenzando una relación, piensa que está nueva experiencia romántica te plantea la posibilidad de comenzar una hoja en blanco. No te dejes atormentar por los fantasmas del pasado. Escorpio: Andas atrapado en un laberinto de pensamientos y esto te resta energía para ocuparte de tu salud de la forma que mereces. Atiende el llamado de tu cuerpo, práctica ejercicio físico con mayor frecuencia y pasa del plano de la mente al plano de la acción. Sagitario: Los movimientos planetarios te llevan a manifestarte con un estilo ardiente y enérgico. Estarás muy apasionado pero te sugiero que te controles porque podrías sofocar a las personas que amas. Si tienes hijos no pretendas inculcarles tus valores a la fuerza. Capricornio: Si convives con otros no puedes actuar como si fueras el amo y señor de la casa. Las actitudes dominantes desembocarán en peleas o generarán recelo. Respeta estilo de vida de aquellos que quieres y acepta que son seres independientes. Acuario: Hay un secreto que te está pesando demasiado. Hay veces que guardar silencio y encubrir a otros tiene un costo demasiado alto. Busca alguien de confianza y desahogarte por tu propio bien. Habla de aquello que tanto te afecta antes de explotar. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Cuida tu bolsillo porque la impulsividad podría llevarte a hacer algunos gastos de los que después podrías arrepentirte. Si tienes amigos con mayor poder adquisitivo no estás obligado a seguir su mismo tren de vida. Vela por tus propios intereses.

