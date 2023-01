El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de enero Hoy estamos a vísperas de la Luna Llena en Cáncer, que nos permitirá hacer una mirada retrospectiva de nuestra historia familiar. Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 6 DE ENERO ¡Feliz viernes, mi gente! Les cuento que hoy celebramos la Epifanía o Fiesta de los Reyes Magos que eran astrólogos de las cortes reales de Babilonia y se desplazaron a Belén siguiendo una señal en el cielo, interpretada como la llegada de un Mesías al mundo. En conmemoración a estos sabios eruditos, este ha sido nombrado como el día mundial de la Astrología. Por otro lado, hoy estamos a vísperas de la Luna Llena en Cáncer, que nos permitirá hacer una mirada retrospectiva de nuestro pasado afectivo e historia familiar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIRO EL PASADO BAJO UNA NUEVA LUZ". Si hoy, 6 de enero estás de cumpleaños… Retomarás una capacitación formal o considerarás la opción de una mudanza. Si estás en pareja, estarás en una permanente negociación evaluando en qué puntos cedes y en cuáles te mantienes intransigente. Si estás soltero, habrá una propuesta que te provocará dudas. La Copa de la Suerte: 3, 19, 48, 60, 75, 96 Aries: Evitarás la exposición y buscarás refugio en la intimidad de tu hogar. Tus seres queridos estarán allí para darte el cariño y la protección que necesitas para seguir adelante. Este es un momento para recordar que hay gente que te apoya y vela por ti. Tauro: Tendrás la necesidad de expresarte a través de las palabras y de decir lo que sientes. Rodéate de personas que compartan tus mismas afinidades y que te inspiren la confianza necesaria para abrir tu corazón. Recuerda que es muy importarte que la energía del afecto circule. Géminis: Pensarás en la posibilidad de invertir tu dinero en una propiedad o en crear una sociedad con alguien de tu grupo familiar. En cuestiones financieras, te convendrá ser ahorrativo, pero con el tiempo tus esfuerzos serán recompensados. Cáncer: Saldrá a la superficie todo su potencial y canalizarás tu energía en nuevos proyectos. El campo estará fértil, así que cuida las semillas para que puedan crecer y dar sus frutos en el mañana. Un halo de protección te envolverá y estarás rodeado de tus seres queridos. Leo: Recuerda que la transformación llegará a tu vida cuando pagues cuentas kármicas. Este es un momento para ocuparte de asuntos inconclusos y para disolver emociones negativas. Recuerda que el agradecimiento y el perdón son bálsamos curativos para el alma. Virgo: Hoy las estrellas te invitan a mirar un poco más allá y a que te animes a proyectarte al futuro. Gracias a tu actitud comprometida cumplirás un papel importante dentro de tu comunidad. Puedes alcanzar tus sueños, solo tienes que rodearte de personas que compartan tus ideales. Libra: En tu trabajo reinará un clima de colaboración y contarás con el apoyo de tus colegas para alcanzar la posición a la que aspiras. Actuar de una manera ejemplar te ayudará a preservar lo que has conseguido hasta ahora y a ir ganando mayor terreno. Escorpio: Las lecciones han sido fuertes, pero has aprendido de ellas. Se abrirán los caminos para que puedas encausar tus ideas en acciones y sentirte realizado. Confío en tu visión y en tu capacidad para detectar las mejores oportunidades. Sagitario: Tendrás la posibilidad de liberarte de los hábitos y las emociones que demoran tu crecimiento. También será un momento ideal para entregarte a una relación con total afinidad en lo sexual. No tengas miedo de profundizar y explorarte por dentro. Capricornio: Estarás más abierto a recibir caricias y ternura, y a dejarte proteger por los demás, deja que el cariño de los que te acompañan alimente tu vida. Ya no te sentirás solo y estarás dispuesto a compartir tu vida con quien te merezca de verdad. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Hoy estarás más hacendoso y atento a las pequeñas cosas. Será un momento ideal para terminar de solucionar esas cosas que últimamente has postergado, así que paga las cuentas pendientes, lleva a tu mascota al veterinario o ponte a limpiar. Piscis: La creatividad brotará de tu ser como un manantial y buscarás encauzar tu universo interior a través de la música, la literatura, la danza o cualquier otra expresión artística. Un amigo te presentará gente interesante que transformará tu vida por completo.

