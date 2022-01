El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de enero Excelente día para conectar con tu niño interior y exaltar tu solidaridad. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 6 DE ENERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Hoy celebramos la Epifanía o fiesta de los Reyes Magos, así que te propongo que te conectes con el niño divino que habita en ti y en los seres que te rodean y que lo honres. Por otro lado, la Luna transitará en Piscis desde donde hará un sextil con Urano exaltando nuestros valores solidarios y ayudándonos a soltar los prejuicios que nos separan de otros seres. Te darás cuenta de que la energía del amor no tiene reglas ni restricciones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DERRAMO MI AMOR GENUINA Y LIBREMENTE". Si hoy, 6 de enero estás de cumpleaños… En esta revolución solar te volverás más sensible y compasivo y por ese motivo muchas personas te elegirán como confidente. En tu vida afectiva todo se iluminará y se llenará de flashes. Si estás soltero prepárate porque creo que te enamorarás a primera vista. La Copa de la Suerte: 6, 20, 47, 53, 71, 92 Aries: La euforia se desvanecerá y todo tu ser te pedirá que bajes el ritmo. No le temas a la soledad. Escoge un sitio tranquilo para profundizar y conectarte con tu universo interior. Busca en el fondo de tu corazón porque allí encontrarás todas las respuestas. Tauro: Te sentirás más sociable y predispuesto para conocer gente nueva. Reestablecerás el dialogo con tus amistades y algunos proyectos que estaban en el tintero retomarán su curso. Será un momento ideal para que te involucres en emprendimientos grupales. Géminis: No te faltarán las buenas ideas, ni la imaginación para mejorar tu situación profesional. Ahora te convendrá concentrarte y establecer tus principales objetivos. Haz un listado de los asuntos más importantes que tienes que resolver. Te sacrificarás pero alcanzarás lo que más ambicionas. Cáncer: Los viajes y las relaciones internacionales se verán favorecidas. Te sentirás más optimista y entusiasta, pero no agotes la energía exclusivamente en asuntos mundanos. La guía espiritual que estabas necesitando llegará y eso te ayudará a recuperar la fe. Leo: Tus emociones y tu voluntad podrían moverse en direcciones opuestas y por momentos sentirás que te desbordas. Si los demás se oponen a tus deseos o se enfrentan contigo será mejor que permanezcas tranquilo. No te enredes en conflictos inútiles. Virgo: Una relación amorosa tomará nuevas dimensiones y soñarás con construir un futuro de a dos. Si abres tu mente tendrás mayores chances de que tus vínculos prosperen. Si estás soltero, presta atención porque alguien muy especial se cruzará en tu camino. Libra: En el ámbito del trabajo optarás por tomar un perfil bajo y actuar de una manera mucho más servicial. Organiza tu mente y asegúrate de que tus papeles estén en orden. Mantente activo para que el día no te resulte monótono, ni aburrido. Escorpio: Hoy destilarás una energía cautivante y verás que la vida tomará un nuevo color y que en la esfera romántica habrá un giro positivo. Mi recomendación es que te dejes fluir y que recurras a tus encantos a la hora de hacer peticiones. Sagitario: Tendrás la necesidad de pasar más tiempo en tu casa y de cobijarte en el regazo de tus seres queridos para descansar de los impactos externos. El clima en tu hogar será muy agradable, el interés, los modos suaves y la empatía primarán ante todo. Capricornio: Te harán una invitación muy especial que no podrás desaprovechar. Alguien querrá compartir un viaje o un momento de esparcimiento contigo. Di que sí a las buenas energías. Deja por un momento las obligaciones de lado y regálate la posibilidad de divertirte. Acuario: Los astros pondrán sobre la superficie los temas de dinero. Utilizarás tu tiempo de forma productiva y te interesarás por mejorar tu economía. Gracias a tu buena disposición atraerás a tu vida una energía de riqueza, prosperidad y la abundancia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Con la Luna y Júpiter en tu signo disfrutarás mucho este día. Tu estado de ánimo será optimista y tu buena energía se expandirá a tu alrededor. La suerte estará de tu lado, apuesta a combinaciones de números relacionados a fecha de nacimiento. ¡Tendrás suerte!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.