El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de diciembre Será una buena oportunidad para que panifiques una manera de aumentar tus ingresos y proyectes nuevas estrategias comerciales. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. MARTES, 6 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que durante las primeras horas del día la Luna transitará por Tauro y a su paso hará aspectos muy armónicos con Júpiter y Plutón que favorecerán la generación de dinero. Será una buena oportunidad para que panifiques una manera de aumentar tus ingresos y proyectes nuevas estrategias comerciales. Por la tarde, la Luna ingresará en Géminis, así que la palabra cobrará una enorme importancia. Habla de tus sensaciones y escucha a los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME DOY PERMISO PARA PROGRESAR Y CONOCER LA ABUNDANCIA". Si hoy, 6 de diciembre estás de cumpleaños… Durante este año te comprometerás mucho con tu ideología y con tus creencias políticas y religiosas. Sin embargo, deberás tener cuidado de no fanatizarte demasiado, porque esto podría entorpecer el entendimiento con los demás. Pon tu esfuerzo en mejorar tu nivel de diálogo. La Copa de la Suerte: 14, 18, 29, 52, 69, 81 Aries Tus seres de luz estarán moviendo los hilos para que a nivel económico no te falte nada y todas tus necesidades estén cubiertas, así que prepárate porque recibirás algún beneficio o dinero extra. Por la tarde, intercambiarás información interesante y datos curiosos. Tauro Un amigo te dará un sabio consejo que te orientará y te ayudará a tomar una decisión acertada. Si vas a recorrer un nuevo camino, será imprescindible que pongas todo de ti y que te comprometas al cien por cien. Por la tarde, harás una operación comercial provechosa. Géminis Tendrás la oportunidad de brindar un servicio a algunas personas que atraviesan por una situación de necesidad. Tus actitudes bondadosas y desinteresadas te ayudarán a dejar atrás algunas emociones negativas y liberarte del karma. Por la tarde, tu mente y cuerpo estarán sincronizados. Cáncer Alguien te presentará gente que tendrá una influencia muy benéfica en tu vida. Descubrirás que sí te integras a nuevos círculos sociales se amplían tus chances de prosperar. Por la tarde, tus percepciones sutiles se abrirán y entrarás en contacto con otras dimensiones. Leo Comprobarás que los esfuerzos sostenidos dieron fruto y que has logrado labrar una reputación positiva. Gracias a tus estrategias de ascenso alcanzarás tus objetivos y te ganarás un merecido lugar en la cima. Por la tarde, retomarás contacto con un amigo. Virgo Se desplegará ante ti un abanico de opciones sumamente atractivas e interesantes. Vibrarás en una sintonía de abundancia y eso te hará atraer personas muy generosas. Por la tarde, tus logros y méritos pasarán darán de qué hablar e irás alcanzando una posición de renombre. Libra Hay grandes posibilidades de que salgas beneficiado en una herencia o que realices una operación con bienes raíces. Tu don de negociante se agudizará y gracias a tu olfato lograrás sacar ventajas de tus transacciones. Por la tarde, te llegarán buenas noticias del extranjero. Escorpio Te expresarás de manera honesta y eso traerá repercusiones positivas en tus relaciones. Con tus gestos afectuosos y tus palabras veraces lograrás tocar fibras muy profundas en ese ser que tanto te importa. Prepárate para una velada llena de juego, excitación y complicidad. Sagitario La energía astral será proclive para que mejores tu calidad de vida accediendo a un mayor confort. Te sugiero que recurras a la aromaterapia para que, tanto en tu casa como en tu lugar de trabajo, reinen las buenas vibras. Por la tarde, recibirás una invitación romántica. Capricornio Alguien especial hallará un pasadizo secreto para ingresar a tu corazón y su presencia en tu vida te hará muy dichoso. Si tienes hijos pasarás más tiempo de calidad con ellos. Antes de irte a dormir te vendrá bien salir a dar un paseo para despejarte. Acuario Los astros te ayudarán a profundizar tu sentido de pertenencia y a percibir lo que es el afecto incondicional. Le brindarás apoyo o ayuda económica a un familiar que lo necesita y ese gesto solidario será reconfortante para tu alma. Por la tarde, alguien te colmará de halagos. Piscis Te darás cuenta de que un diálogo en el que hay buena escucha produce efectos milagrosos en las personas. Tu enorme comprensión inspirará la confianza de un amigo que te elegirá como su mejor confidente. Por la tarde, volverán a tu mente recuerdos de la infancia.

