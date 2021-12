El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de diciembre Este día El Niño Prodigio te trae un mensaje las Tarot Celta con un Arcano Mayor para cada signo. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 6 DE DICIEMBRE Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje las Tarot Celta con un Arcano Mayor para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: A ti salió el arcano Círculo de Piedra y te vaticina que tendrás una visión muy clara acerca del futuro y que desarrollarás una gran consciencia solidaria. Tus metas y tus proyectos contribuirán al bienestar común. Tu vibración será muy elevada. Tauro: El tarot te trae el Caldero de la Abundancia y está anticipando que se viene una etapa de ascenso a nivel social. Te relacionarás con personas poderosas que te abrirán las puertas del éxito y de la prosperidad. Tendrás buena relación con tus jefes y superiores. Géminis: Te salió el El Mago Merlín y te anuncia que desarrollarás una enorme sabiduría. La experiencia que has adquirido, combinada con tu claridad interior, te permitirá encontrar soluciones acertadas. En esta etapa, tus opiniones y consejos serán muy valorados. Cáncer: A ti te tocó Cú Chulain, El Héroe y te anuncia que tendrás una enorme valentía y espíritu de lucha que te ayudará a vencer cualquier dificultad. Sabrás que arma utilizar en los distintos retos que se presenten. Saldrás transformado y fortalecido de cada experiencia. Leo: Te tocó El Bardo y te está anunciando que desarrollarás mucha empatía y que estarás dispuesto a ceder el protagonismo. Conocerás a personas que te inspirarán y te resultarán fascinantes. Será una buena ocasión para que desarrolles la comunicación y creatividad. Virgo: En tu tirada sale El Salmón de Fintán y te anticipa que algo muy bueno y afortunado está por llegar, pero que todavía tienes que esperar. Ahora estás adquiriendo aprendizajes muy valiosos y te estás preparando para la siguiente etapa. Cultiva la paciencia. Libra: Te tocó el arcano conocido como El Rey Arturo y te está indicando que desarrollarás un espíritu muy fuerte y noble que reunirá a tu alrededor a muchas personas. Te convertirás en un símbolo de autoridad y lograrás inspirar amor, respeto y lealtad. Escorpio: A ti el tarot te trae el arcano conocido como El Roble y te anticipa que lograrás una gran entereza interior. Se viene una etapa de florecimiento personal y de encuentros gratificantes. Te convertirás en un referente y base de apoyo para tus familiares y amigos. Sagitario: En tu tirada sale El Puente y te está indicando que desarrollarás una enorme capacidad de adaptación que te permitirá aprovechar los cambios a tu favor. Tu actitud flexible te ayudará a sacar partido en las diversas circunstancias. Estarás muy comunicativo. Capricornio: A ti el tarot te trae el arcano conocido como Los Fuegos de Beltane y te indica que finalmente hallarás tu lugar. Se viene una etapa en la que valorarás lo que la vida te traiga y te sentirás muy satisfecho y agradecido con lo que tienes. Los momentos difíciles quedaron atrás. Acuario: A ti toca el arcano Excalibur señalando que de aquí en más sabrás con certeza quién eres y que tendrás un gran dominio sobre ti mismo. Gracias a la lógica y a la intuición darás con la pieza clave que te permitirá avanzar y guiar a otras personas. Piscis: El arcano que te toca a ti es Cruz Celta y quiere decir que estás muy fortalecido espiritualmente y que has desarrollado poderes psíquicos. Además, aunque ahora no estás pendiente de los temas económicos, recibirás recompensas por las buenas acciones que tuviste en el pasado. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 1, 16, 27, 39, 52, 75 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

