El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de agosto Tiempo de renacer, superar las crisis y revertir situaciones difíciles. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 6 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz sábado! Les cuento que durante las primeras horas del día la Luna transitará por el signo de Escorpio y hará un trígono con el poderoso Plutón, por eso podremos superar crisis, descubrir misterios y revertir situaciones difíciles. Por la tarde, la Luna ingresará en Sagitario, así que buscaremos mayor independencia emocional y libertad para explorar territorios desconocidos. Te sentirás alegre, entusiasta y lleno de convicciones. Será un momento propicio para que te brindes generosamente y transmitas tu sabiduría a otros seres. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "INFLUYO EN MI ENTORNO DE MANERA POSITIVA". Si hoy, 6 de agosto estás de cumpleaños… Una persona del pasado podría reaparecer moviendo los cimientos de tu vida. Si arrastras alguna pena de amor, este será un año ideal para sanarla y decirle adiós a la melancolía. Conocerás gente muy sabia que te ayudará y te dará excelentes consejos. La Copa de la Suerte: 7, 16, 38, 59, 75, 90 Aries Estarás más alerta en cuanto al dinero y se te presentarán varios negocios interesantes. Por la tarde desarrollarás una mayor confianza en ti mismo y gracias a esta actitud positiva atraerás la abundancia y las buenas vibraciones hacia tu vida. Tauro Únete a personas con las que tengas ideales y proyectos comunes porque de esa forma el vínculo se volverá imbatible. Por la tarde te sentirás un poco sensible y tus emociones más profundas estarán a la luz, esto puede provocarte una sensación de crisis. No olvides que después de la oscuridad llega la luz. Géminis Te convendrá comenzar el día haciendo ayuno e ingiriendo líquidos para purificar tu organismo. En el amor deberás aceptar al otro tal como es sin intentar cambiarlo. Si eres astuto te darás cuenta que al final podrás influir en tu pareja de la mejor manera. Cáncer Una persona con una poderosa personalidad aparecerá en tu camino, no temas ni te dejes amedrentar por su magnetismo. Por la tarde, evita cualquier desorden alimenticio porque tu cuerpo te pasará factura de cualquier exceso que cometas. Leo Recuerda que todas las personas tienen libertad en su vida y que cada cual tiene derecho de hacer lo que considere mejor para su futuro. Por la tarde puedes hacer un plan con los pequeños de tu familia y dejar que aflore el niño que habita dentro de ti. Virgo Será importante que puedas entender las motivaciones profundas de los demás y que escuches todos los puntos de vista, aunque sean diferentes a los tuyos. Por la tarde disfrutarás mucho de tu hogar y lo volverás un sitio mucho más cálido y confortable. Libra Por la mañana posiblemente te sientas un poco tenso, pues tendrás que tomar decisiones que afectan el porvenir económico de tu familia. Al llegar la tarde tus pensamientos serán como un imán que atraerá energía positiva. Descubrirás tu gran poder mental. Escorpio Llegó el momento de hacer todo lo que te has propuesto y dejar fluir tu intuición. Tú sabes que eres un gran guerrero y estratega, y al final el universo conspirará a tu favor. Por la tarde recibirás un dinero extra, así que podrás darte algunos gustos. Sagitario En la mañana entrarás en contacto con lecturas y personas que te enseñarán a explorar tu inconsciente y a sumergirte en tu mundo espiritual. Por la tarde tu realidad cobrará un sentido mucho más amplio y un nuevo camino se desplegará ante ti. Capricornio Aprovecha para hablar sobre tus proyectos e ideas, porque surgirán oportunidades para desarrollarlos junto a otras personas. Los seres de luz te han elegido para que cumplas una misión y trasmitas nuevas esperanzas a las personas cercanas a ti. Acuario Tu padre o alguna otra persona que tenga un lugar de autoridad en tu vida te dará su apoyo y esto puede manifestarse en un reconocimiento, un premio o en un gesto de aprobación. Por la tarde te invitarán a fiestas o reuniones en donde conocerás personas ingeniosas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis La energía reinante te ayudará a ampliar tu visión de las cosas, así que aprovecha para estudiar y para adoptar nuevas filosofías. Tendrás un mayor conocimiento de ti mismo, de las circunstancias y del ámbito que te rodea. Por la tarde obtendrás un logro importante.

