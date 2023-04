El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de abril Jueves Santo, día de reflexión y autoanálisis. ¡Mira tu Horóscopo para este día! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 6 DE ABRIL Este jueves santo es doblemente especial ya que viene con el plenilunio, una fase muy especial de la luna, que regularmente ocurre al inicio de la primavera y tiene una energía muy positiva, pues representa los nuevos comienzos, el reverdecer y la vibración elevada del amor. Tendrás la oportunidad de barajar y dar de nuevo en lo que respecta a tus vínculos, así que elige como aliados a seres que te ayuden a armonizarte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS VÍNCULOS ME OFRECEN UN COMPLEMENTO". Si hoy, 6 de abril estás de cumpleaños… Cumplirás años con la energía del primer plenilunio del año, así que aprovéchala para cultivar relaciones que te ayuden a crecer y que potencien lo mejor de ti. Tendrás capital suficiente para darte todo tipo de gratificaciones. Deja que el dinero fluya. La Copa de la Suerte: 4, 14, 25, 43, 61, 99 Aries: Con la energía de la luna llena opuesta será momento de ver más claro y comprobar qué clase de persona está a tu lado. También será importante que consultes a los demás antes de decidir, para encontrar un equilibrio. En el amor será un tiempo de reconciliaciones. Tauro: Será oportuno que comiences a cuidarte y que organices un plan de dieta y ejercicios. Y cuidado porque los enojos no resueltos podrían consumir tus energías y desvitalizarte. Recuerda que la salud es producto de un equilibrio entre la mente, el cuerpo y las emociones. Géminis: Un proyecto creativo o artístico comenzará a dar sus frutos. También puede llegar la resolución de un tema con alguno de tus hijos. Se despertará tu interés por el juego, los deportes y el entretenimiento. El "coqueteo" y la seducción serán ingredientes principales en tus relaciones románticas. Cáncer: Se presentará una oportunidad de ascenso que mejorará las perspectivas en la esfera del hogar y facilitará el progreso familiar. Sabrás orientar a tus seres queridos y trasmitirles autoridad de una manera amable. Pese a las presiones y exigencias asegúrate de mantener una convivencia armónica. Leo: Por este día desearás estimular tu mente, estudiar, moverte y estar informado, ya que la luna llena activará el sector del intelecto y la comunicación. Hablarás de temas picantes y surgirán debates e intercambios polémicos. Puedes decir lo que piensas, mientras seas respetuoso. Virgo: Resolverás cómo administrar o invertir una suma de dinero que recibiste últimamente. Pueden surgir confrontaciones con asociados o con tu pareja respecto al manejo del dinero. Si vas a crear una alianza comercial asegúrate de que prevalezcan valores éticos parecidos. Libra: Bajo esta lunación tú estarás en primer plano y tendrás la oportunidad de comprobar si las personas que te rodean están cumpliendo con tus expectativas. Con tu delicadeza y encanto lograrás envolver y amansar a alguien que tiene una personalidad arrolladora. El Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: La luna llena activará el sector del servicio espiritual, así que te olvidarás de ti mismo y desplegarás toda tu energía para ayudar a los demás. También resolverás asuntos pendientes que vienes arrastrando del pasado. Será momento de enfrentarte con tus temores e inseguridades. Sagitario: Bajo esta lunación desplegarás una intensa vida social y brillarás con "luz propia" entre tus amigos. Si has estado trabajando junto a un grupo de gente llegó el momento de aclarar cuál es el rol de cada uno. Rodéate de gente que te dé el reconocimiento que mereces. Capricornio: Esta luna llena traerá decisiones importantes en asuntos del trabajo. Será muy imprescindible que emplees la diplomacia y el buen trato ya que gran parte de tu éxito dependerá de los contactos sociales y de las relaciones públicas que hagas. Acuario: Esta luna llena te pondrá en contacto con diferentes personas y formas de ver la vida. Si tienes planeado un viaje próximamente, te dedicarás a completar los preparativos y si estás involucrado en algún asunto legal tendrás más claro el rumbo a seguir. Piscis: Revisarás tus finanzas compartidas con socios o con tu pareja, y podrías decidir hacer algunos cambios en tus inversiones. También podría salir a la luz algún asunto relacionado con seguros o impuestos. A la hora de negociar no pierdas de vista tu conveniencia.

