El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de abril Es importante que este día actúes apegado a la lógica y la razón. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL ¡Y eso mi gente! ¡Feliz miércoles! Les cuento que la Luna transitará por Géminis y a su paso hará un trígono con Marte y Saturno en Acuario. Esta es una energía muy mental que nos permitirá actuar inspirados en la lógica y la razón. Recuerda que el conocimiento es la clave de la evolución y escucha el consejo que te da Èsùs que es una deidad que cumple un rol de intermediario dentro de la cultura Yoruba y, además, es el que abre y cierra los caminos del destino. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME COMUNICO EFECTIVA, ACERTIVA Y CLARAMENTE". Si hoy, 6 de abril estás de cumpleaños… Este será un año en el que la razón tendrá mayor injerencia que los instintos. Podrás ser más objetivo a la hora de juzgar a las personas y a las situaciones y esa imparcialidad jugará a tu favor. A nivel afectivo estarás más adaptable ¡cultiva el diálogo en todo momento! La Copa de la Suerte: 4, 11, 38, 53, 76, 89 Aries:Hoy estarás más lúcido que nunca, tu mente brillará y tendrás la posibilidad de incrementar tu capacidad de entendimiento. La consigna de Èsùs es que cultives tu parte intelectual, estudiando, investigando o realizando viajes que estimulen tu curiosidad Tauro:Hoy tu economía puede dar un giro, de ti depende que este cambio sea positivo. Será un buen momento para guiarte por tus más altas aspiraciones. Èsùs te recomienda que no te dejes avasallar a la hora de pelear por una mejor posición o defender lo que es tuyo. Géminis:Estás iniciando una etapa importante para tu crecimiento personal. Llegó el momento de explorar las oportunidades que se presenten para tu desenvolvimiento. Tu elocuencia, simpatía e inteligencia estarán exaltadas, Èsùs te dice que expandas estos dones para beneficio de todos. Cáncer:Èsùs te dice que las dudas y los interrogantes que arrastras del pasado hallarán su respuesta si te dispones a ver más allá de las apariencias. En el mundo de los ángeles y las quiromancias encontrarás un puente hacia el infinito. Cultiva tu costado espiritual. Leo:Te volverás más popular dentro de tu círculo de amistades y tendrás ocasión de comprobar tu gran capacidad de convocatoria. Harás una alianza muy efectiva con alguien que comparte tu visión del futuro. Èsùs te aconseja que en tus vínculos predomine el pluralismo. Virgo:Aumentará tu nivel trabajo y el grado de exposición pública. Todas las miradas caerán sobre ti y tendrás que responder por otras personas. Èsùs te dice que hagas uso de todas tus armas y herramientas porque es momento de ascender posiciones. Libra:Se iluminará el camino y encontrarás la salida del laberinto. Èsùs te dice que pongas la mente en positivo, conectes con el deseo de tu corazón y apuntes bien alto. Disciplina tus pensamientos, dirígelos hacia la luz y llegarás mucho más lejos de lo que puedes imaginar. Escorpio:Atravesarás por momentos cruciales en los que intereses importantes estarán en juego. Harás operaciones comerciales vinculadas con inmuebles o probablemente recibas préstamos o herencias. Èsùs te dice que explotes al máximo tus cualidades de negociante y estratega. Sagitario:Hoy tu vida social se multiplicará y asistirás a eventos donde conocerás a diversas personas. Será una ocasión perfecta para que crees nuevas alianzas y relaciones comerciales. Èsùs te dice que en las conversaciones vayas al grano y que preguntes directamente lo que quieres saber. Capricornio:La actividad laboral se multiplicará y por momentos te encontrarás haciendo varias cosas a la vez. Mejorará la relación con tus compañeros de trabajo y esto incrementará tu nivel de productividad. Èsùs te dice que te informes y que intercambies material con tus colegas. Acuario:Como bien sabes eres una persona única e inigualable y tu visión de la vida suele ser de avanzada, pero últimamente te estas mostrando implacable y estricto. Èsùs te dice que aflojes un poco y cultives el dialogo con los seres que amas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Tus vínculos familiares adquirirán mayor protagonismo que el habitual. Vendrán a tu memoria recuerdos del pasado que han dejado su huella en ti y te sentirás conmovido. Èsùs te dice que canalices tus sentimientos a través de los gestos y las palabras.

