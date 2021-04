El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de abril Este es un día muy especial e ideal para asumir compromisos a largo plazo. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 6 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente, feliz martes! Les cuento que este es un día muy especial en el que se producirán aspectos muy positivos y favorables para todos. La Luna hará un maravilloso sextil con el Sol y con Venus trayendo un espíritu afectivo, amable y colaborador. Será un momento en el que estarás en compañía de tus amigos y seres a fines, para que generes un espacio de encuentro y armonía. Además, Saturno te ayudará a asumir compromisos a largo plazo y a concretar nuestros más preciados proyectos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LE ABRO LAS PUERTAS A LA VERDADERA AMISTAD". Si hoy, 6 de abril, estás de cumpleaños… Hoy estarás con una energía muy dinámica y sentirás deseos de renovar tu existencia por completo. Estarás muy pendiente de tu círculo afectivo y te plantearás la posibilidad de encarar un nuevo proyecto de vida junto a los que más quieres. La Copa de la Suerte: 23, 36, 58, 65, 80, 93 Aries Estás viviendo un tiempo muy creativo en el que muchas cosas cambiarán y se renovarán. Este movimiento te permitirá evolucionar y proyectar tu futuro con mayor libertad. Te recomiendo que busques gente que te ayude a concretar los planes que tienes en mente. Tauro Se despertarán tus deseos de prosperar y estarás dispuesto a esforzarte. Pero será muy importante que busques la colaboración de las personas que te rodean y que las responsabilidades se repartan. Trata de no sacrificarte demasiado porque te quedarás sin energías. Géminis Si estás tramitando tu visa habrá novedades contundentes que te orientarán y te permitirán planificar tu vida con mayores certezas. Son momentos en que tus amigos te aportarán mucha ayuda y tus posibilidades se ampliarán gracias a ellos. Podrás dejarte guiar. Cáncer Habrá definiciones en el plano de la economía. Si estás tramitando una herencia habrá avances. Si compartes dinero con un socio o una pareja recuerda llevar cuentas claras. Te recomiendo que tengas una actitud cien por ciento trasparente y pidas lo mismo a los demás. Leo Si estás soltero, deberás entender que para formalizar una relación, necesitas a una persona con la que puedas compartir un proyecto de vida, más allá de cualquier cosa. Pero si te encuentras en pareja, entonces se muy respetuoso de la libertad del otro. Virgo Saca espacio para ti y marca cita con los médicos. Últimamente estuviste un poco sobre cargado y te conviene estar atento para que esto no afecte tu cuerpo. Pídele a un amigo que te acompañe a dar una caminata por el parque, así descargarás tensiones. Libra Los asuntos del corazón te reclamarán definiciones. Al principio te costará comprometerte pero luego te darás cuenta de que sentar una posición te ayuda a encontrar el eje. Si tienes hijos recuerda darles algunas ocupaciones para que incorporen la noción de la responsabilidad. Escorpio El bienestar de tu grupo familiar ocupará un lugar prioritario. Los asuntos domésticos y de convivencia funcionarán mejor si pones reglas claras y si están bien definidos los roles. No temas tomar decisiones importantes si sabes que son correctas. Sagitario Te llegará información muy útil a través de las noticias o de conversaciones con las personas de tu entorno. Podrías plantearte la posibilidad de capacitarte para acceder a mejores oportunidades de trabajo. Te darás cuenta de que tienes un don para aprender rápido ¡aprovéchalo! Capricornio Hoy pondrás sobre la mesa tu capacidad de planificación y aprovecharás para poner un poco de orden en tus finanzas. Puede ser un buen momento para que pidas un aumento. A nivel económico darás fin a una fase y comenzarás una etapa nueva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Saturno te llevará a hacer polo a tierra y a dejar de lado los detalles insustanciales para concéntrate en lo prioritario. Serán momentos en los que proyectarás una imagen de autoridad al mundo y muchas personas te tomarán como un referente. Piscis Hoy le darás un cierre a un asunto del pasado que te venía atormentando. Entenderás la naturaleza de la situación y eso te ayudará a dar vuelta la página. Los errores pasados te dejaron enseñanzas muy importantes que te serán útiles más adelante.

