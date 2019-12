5 signos que tendrán mucha suerte en el dinero y el trabajo esta semana Estos son los signos tendrán más suerte en el dinero y las finanzas esta semana según su horóscopo. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las compras navideñas ya están en marcha. Sin embargo, es importante cuidar el bolsillo, a menos que las estrellas tengan en tu futuro una dosis de suerte en cuanto a dinero y trabajo se trata. Esta semana los astros arrancaron con varios movimientos importantes, comenzando con la entrada de Júpiter en Capricornio —este lunes 2—. El 9 de diciembre Mercurio entra en el signo de Sagitario y permanecerá ahí hasta el 28 de este mes. Bajo esta influencia nos sentiremos optimistas, nuestra fe aumenta. Nos sentiremos mejor preparados para persuadir a otros, una herramienta crucial para el éxito en los negocios. ¡Descubre aquí si el tuyo es uno de los 5 signos que tendrán más suerte en el dinero y el trabajo esta semana que comienza! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ARIES 20 de marzo – 19 de abril Fluye el dinero hacia ti con más facilidad. Esos tiempos de escasez ya no son tan comunes en tu vida. Se ha abierto la puerta de la abundancia para ti. Sabes que hacer, cómo proyectarte y trabajar para mantener la fuente de la abundancia fluyendo constantemente. Escucha los consejos de quienes son exitosos y saben multiplicar su dinero. Números de suerte: 5, 13, 33 TAURO 20 de abril – 20 de mayo El día 8 la luna visita tu signo. Tú atraes como un imán la buena suerte tanto en el dinero como en el amor. Disfruta la vida y sé una persona positiva. Números de suerte: 5, 44, 13 GÉMINIS 21 de mayo – 20 de junio Seres de luz te guían, te protegen y te llenan de pasión para que logres todo aquello que tanto has anhelado. Tu momento de triunfar es ahora. Concentra tu atención en todo lo que implique ganancias, dinero o prosperidad. Buen momento para lanzarte en nuevas aventuras. Números de suerte: 5, 24, 2 CÁNCER 21 de junio – 21 de julio Tienes la bendición de Júpiter, el planeta de la buena fortuna, sobre ti y el mismo te da luz verde para poner de manifiesto tus planes para el presente y el futuro. Podrás contar ahora hasta con la cooperación de tus enemigos. Números de suerte: 10, 36, 28 ESCORPIÓN 23 de octubre – 21 de noviembre Toda transacción de dinero será mejor planificada ahora que tienes a Mercurio en tu segunda casa, la del dinero. Se exalta lo relacionado a los negocios y a todo lo que pueda dejarte buenas ganancias económicas. Números de suerte: 29, 14, 3 Advertisement

