El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de septiembre Venus, el astro de la belleza y felicidad, ingresará en el signo de Virgo. Mira cómo impactará este fenómeno en tu signo, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 5 DE SEPTIEMBRE Y eso mi gente bella ¡feliz comienzo de la semana! les cuento que Venus, el astro de la belleza y la felicidad, ingresará en el signo de Virgo. Este tránsito tendrá lugar entre el 5 y el 29 de septiembre, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Venus mejorará las condiciones de trabajo y te llevará a realizar tus tareas diarias con amor. El bienestar vendrá de la mano del orden y la dedicación. Aprovecha este período para disfrutar de las pequeñas cosas, para crear hábitos más saludables y para embellecer tu rutina. Tauro: Venus realzará tus encantos y te dará un aire de mayor refinamiento. Además, mejorarás las perspectivas en el terreno amoroso, estarás más romántico y recibirás atenciones de las personas que te rodean. Será un buen periodo, para complacerte o para realizar actividades artísticas. Géminis: Durante este periodo disfrutarás de bellos momentos en tu hogar. Encárgate de esparcir por los ambientes aromas agradables, coloca adornos en las paredes y renueva tus plantas. Habrá mayor participación familiar y recibirás la colaboración de tus seres queridos. Cáncer: Venus dará lugar a conversaciones agradables en las que podrás apreciar diferentes puntos de vista. Además, la lectura y la escritura te proporcionarán gran placer. También podrías concederte bellos paseos como, por ejemplo, un recorrido por el parque o una visita a un jardín botánico. Leo: Estarás atento a tus necesidades físicas y buscarás complacerlas, así que aprovecha para visitar un spa o a un masajista. Además, se concretará una alianza comercial que resultará auspiciosa. Con tu pareja podrían decidir inversiones en común o comenzar un plan de ahorro. Virgo: Con Venus en tu signo te proyectarás con encanto y lograrás causar una excelente impresión. Buscarás el contacto con la gente y estarás más romántico que de costumbre. Aprovecha para reforzar tu autoestima y el amor a ti mismo ¡te mereces lo mejor! Y no te muevas porque en breve regreso con más sobre Venus en Virgo y su impacto en tu signo… Libra: Venus, tu planeta regente, transitará por el sector de las experiencias espirituales volviéndote más receptivo. Durante este período, estarás más compasivo, más caritativo y harás grandes sacrificios por los demás. Enmendarás viejos errores sentimentales y te despedirás del pasado. Escorpio: Venus te llevará a proyectar un futuro de mayor esperanza en compañía de otros seres. Durante este período, retomarás antiguas relaciones, también conocerás gente nueva y te beneficiarás a través del contacto con agrupaciones de distinta naturaleza. Un amigo podría atraerte. Sagitario: En la esfera pública mostrarás tu lado más encantador y ganarás una reputación favorable. En este período harás contactos interesantes y llegarán oportunidades de ascenso de la mano de otras personas. La diplomacia será tu principal herramienta de triunfo. Capricornio: Venus traerá dicha e inspiración a tu vida. Durante este período podrías realizar un viaje con una persona amada o recibir una propuesta romántica de alguien que es de otra región o que habla otra lengua. Los asuntos legales se inclinarán a tu favor. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Venus te traerá regalos, herencias o una suma de dinero que estabas esperando. Además, aumentará tu poder de magnetismo y te ayudará a atraer hacia ti aquello que más deseas. Vivirás sensaciones placenteras y habrá buena sincronización con tu pareja, si la tienes. Piscis: Con Venus en tránsito por Virgo, que es tu signo opuesto y complementario, vivirás momentos muy románticos junto a tu pareja. Si estás soltero, prepárate porque te sentirás atraído por una persona inteligente que se mostrará atenta a tus necesidades.

