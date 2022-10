El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de octubre ¡Prepárate! Vienen momentos de gran reforma y reestructuración. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE ¡Feliz miércoles, mi gente linda! Les cuento que la Luna transitará por Acuario y que a su paso potenciará la cuadratura existente entre Saturno y Urano, así que prepárense porque viviremos momentos de gran reforma y restructuración, en los que nuestros destinos podrían modificarse completamente. Tendremos que estar abiertos a cambiar nuestra manera de organizarnos sobre la marcha y de acuerdo a como se vayan presentando las circunstancias. No le tengas temor a los imprevistos ya que muchas veces ocurren para liberarnos y salvarnos de la monotonía. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TRABAJO PARA AVANZAR Y SUPERARME". Si hoy, 5 de octubre estás de cumpleaños… En el ámbito amoroso las aventuras y los romances fugaces no te alcanzarán, ni te resultarán satisfactorias. Necesitarás pasar unos momentos a solas y reencontrarte con ti mismo para saber qué quieres. Pero trata de no mostrarte demasiado áspero con los seres que amas. La Copa de la Suerte: 3, 32, 55, 76, 87, 94 Aries: Decidirás los pasos a seguir en los trabajos en equipo o proyectos con grupos que comenzaste hace un tiempo. Mantente atento con respecto a las amistades y sitios que frecuentas porque es posible que tengas que cortar o interrumpir el contacto con personas de tu círculo social. Tauro: Tu entorno profesional estará algo tenso e inestable y las reacciones autoritarias no harán más que agravar la situación, así que te convendrá asumir un rol de cooperación que sea útil para el grupo. Timonea hasta que pase "la tormenta". Géminis: Te convendrá buscar asesoramiento y respaldarte en personas que tengan experiencia en los asuntos que no son de tu especialidad para evitar posibles errores. Por otro lado, corres riesgo se ser intransigente y sentencioso con los demás. Recuerda que no eres dueño de la verdad. Cáncer: Es momento de hacer cambios en tu situación financiera para moverte con mayor libertad en el futuro, cortar algunas dependencias económicas y poner algún límite a los pedidos de amigos que se aprovechan de tu buena voluntad. Averiguarás sobre temas de impuestos o seguros. Leo: El trabajo te tendrá haciendo malabares y el tiempo disponible para compartir con tu pareja será más limitado. Si estás soltero, te verás tentado de entablar una relación con alguien que puede ayudarte a progresar ¿pero realmente te gusta esta persona o te mueve el interés? Virgo: Estarás con la agenda cargada de actividades y tendrás que resolver asuntos importantes. Por otro lado, será aconsejable fortalecer tu organismo e iniciar una dieta o un tratamiento desintoxicante. Si necesitas hacer consultas médicas busca la opinión de un experto. Libra: En el ámbito del amor estarás más distante y exigente, pero deberás bajar un poco tus expectativas si quieres tener una relación más auténtica. Si tienes hijos tendrás que ocuparte más de ellos, recuerda que aceptarán mejor los límites si los acompañas con un tono amigable. Escorpio: Gran parte de tu actividad se concentrará en tu casa y esto puede generar algunos roces en la convivencia: intenta ser más tolerante, no pretendas que los demás se acomoden a tus horarios y te sigan en todo. Y prepárate porque es posible que lleguen visitas inesperadas. Sagitario: Estarás muy ocupado atendiendo llamadas, intercambiando información y contestando mensajes. Pero el panorama se presentará un poco inestable y podrían surgir algunos imprevistos que pongan en jaque tus dichos. No empeñes tu palabra, ni hagas promesas que luego no podrás cumplir. Capricornio: Los temas de dinero podrían generar divisiones, hay muchos intereses en juego y es necesario que te pongas firme para aclarar qué pertenece a cada una de las partes y defender lo propio. Y no gastes de más porque podrías quedar con las cuentas en rojo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Recuerda que para comenzar algo nuevo hay que pasar por un período de adaptación. Si algo te resulta difícil o te sientes trabado no te dejes invadir por la frustración, aunque será necesario que seas consciente de tus propios errores y que replantees tus metas de forma realista. Piscis: Pueden surgir energías negativas en tu entorno por envidias o por comentarios mal intencionados. Eres muy sensible a las influencias del ambiente, así que te convendrá mantenerte al margen de los conflictos para preservar tu integridad psíquica y espiritual.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.