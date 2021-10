El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de octubre Tienes mucho que aprender de aquel que te rodea así que abre las puertas y asómate a su mundo. Mira lo que deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 5 DE OCTUBRE ¡Y eso mi bella gente, feliz martes! Les cuento que hoy la Luna transitará por Libra y Mercurio, y hará un perfecto trígono con Júpiter. Por ese motivo, habrá mucho diálogo a nivel mundial y estaremos informados de lo que sucede en el ámbito de las relaciones internacionales. En el plano individual será la ocasión ideal para abrirnos a lo diferente y conversar con los seres que nos acompañan. Tienes mucho que aprender de aquel que te rodea así que abre las puertas y asómate a su mundo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI APRENDIZAJE SURGE EN LUGARES VARIADOS Y CON PERSONAS DIFERENTES". Si hoy, 5 octubre, estás de cumpleaños… Estarás rodeado de personas muy amigables que te abrirán las puertas y compartirán su visión del mundo. En el transcurso del año recibirás invitaciones para visitar otros lugares y conocerás a gente muy interesante en viajes o centros de estudio. La Copa de la Suerte: 12, 27, 48, 53, 80, 95 Aries: Te sentirás muy satisfecho en todo lo relacionado con el amor, especialmente si accedes a conocer el mundo del otro, te conduces de una manera civilizada y domas un poco la fiera que llevas dentro. Recuerda que una relación plena se genera en base a la colaboración mutua. Tauro: Los cuerpos celestes te mostrarán la importancia de cuidar del cuerpo y te motivarán para que implementes hábitos más saludables. Alimentarte de manera balanceada y realizar regularmente caminatas al aire libre te ayudará a purificarte y a reciclar las energías. Géminis: Cuando elijas un hobby o un pasatiempo toma una opción en la que puedas expresar tu creatividad y a la vez fomentar el contacto con otras personas. Tienes una amplia gama de intereses así que puedes ir a un taller de pintura, escritura o danza. Cáncer: Tu vida familiar en este momento se encuentra agitada y muchas personas se acercarán a ti buscando apoyo. Es posible que recibas huéspedes o que nuevos miembros se incorporen a tu círculo íntimo. Tú serás el encargado de que prevalezca un clima amigable. Leo: Las palabras fluirán y expresarás tus ideas con una claridad admirable. Aprovecha esta energía para rendir exámenes, dar conferencias o investigar sobre los temas que te gustan. Si utilizas tus dones comunicativos llegarás a acuerdos maravillosos que multiplicarán tus opciones. Virgo: Todo indica que el flujo de dinero aumentará y te verás muy tentado a gastar en ropa, maquillajes y objetos de arte. Es un momento propicio para darte los gustos que quieres, pero antes de abrir la billetera busca las mejores ofertas ¡evita el derroche! Libra: Este es un momento en el que estás canalizando una energía muy creativa, armónica y poderosa. Las leyes de atracción traerán a tu vida personas cruciales que te ayudarán a descubrir y apreciar nuevas facetas y dimensiones de tu propia realidad. Escorpio: Se encontrará muy activo el sector de las experiencias espirituales por lo que te hará bien reflexionar, así que trata de neutralizar tus emociones e intenta volverte más comprensivo y tolerante. Tu calma interior está muy ligada al bienestar de los demás. Sagitario: Te liberarás de algunas pautas sociales y te atreverás a actuar sin pensar en el que dirán. Podrías sentir que existe una fuerte atracción con alguien que hasta ahora veías como un amigo. No te sorprendas si las cosas toman un giro inesperado. Las chispas volarán a tu alrededor. Capricornio: Otras personas te aportarán el complemento necesario para que puedas cumplir con tus objetivos profesionales. En lugar de encerrarte en ti mismo busca la cooperación. Sólo llegarás a la cima en base a acuerdos, alianzas y trabajando en equipo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: Ahora fluyes y te expandes en perfecta armonía, tu estado de ánimo será ideal y todo transcurrirá de acuerdo a tus expectativas. Las buenas vibraciones guiarán tus pasos para que te encuentres con la persona justa, en el momento propicio y el lugar indicado. Piscis Todo indica que te llegará un dinero extra por herencias, juicios o sucesiones. Si deseas invertir tu nuevo capital no dudes en pedir asesoramiento a una persona que esté inmersa en temas de negocios. Contarás con mayores posibilidades de salir adelante si te alias a otros.

