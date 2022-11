El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de noviembre Ocurrirán imprevistos en el terreno romántico. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Aries, así que estaremos muy fogosos y encendidos y tendremos el ímpetu necesario para comenzar cosas nuevas. Nuestro espíritu de lucha nos ayudará a salir adelante y a levantarnos rápido de cualquier tropiezo. Paralelamente, Venus hará una oposición con Urano, así que ocurrirán muchos imprevistos en el terreno romántico. Mi sugerencia es que vivas el momento y que no intentes "atrapar" a la persona que amas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DISFRUTO AL MÁXIMO CADA SEGUNDO DE MI VIDA". Si hoy, 5 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este nuevo ciclo tendrás un intenso grado de actividad, así que deberás cuidarte de no acumular tensiones. Te recomiendo que hagas ejercicio diariamente y que entrenes para mantenerte fuerte y saludable. En el ámbito de la pareja tendrás que reinventarte. La Copa de la Suerte: 6, 20, 47, 54, 63, 89 Aries Con la Luna en tu signo irás a la búsqueda de experiencias intensas y saldrás a la conquista de aquello que más deseas. Será un día excelente para que des inicio a nuevos emprendimientos. Tendrás las cartas de triunfo gracias a tu personalidad dinámica e impetuosa. Tauro Tu campo magnético estará muy potente. Tu fuerza espiritual te servirá para afrontar las pruebas y experiencias que te conduzcan a la evolución. Llegó el momento de dejar atrás cargas del pasado, desatar nudos y liberarte de emociones que ya no te sirven. Géminis Se darán las condiciones ideales para reencontrarte con esas personas que estimulan tu creatividad. Emprenderás proyectos con amigos y participarás de actividades grupales. Descubrirás que muchos de tus anhelos son compartidos y eso renovará tu estado de ánimo. Cáncer Los astros te favorecerán para asumir mayores responsabilidades, afirmar tu autoridad y tomar decisiones que repercutirán a gran escala. Tu carrera puede tomar una nueva dirección, ya que comenzarán a salir a la luz capacidades que hasta ahora no habías mostrado al mundo. Leo Sentirás renacer tus energías y la confianza en ti mismo. Tu atención se orientará a asuntos de estudios, enseñanza o con el extranjero. Te conectarás con un ser de gran sabiduría y, aunque al principio podrías sentirte un poco avasallado luego agradecerás su consejo. Virgo En este día tu magnetismo se incrementará y te sentirás más osado en el terreno de la intimidad. Además, estarás en una instancia favorable para la transformación personal, así que aprovecha para abandonar hábitos nocivos y revertir emociones conflictivas. Libra Con la luna en tu signo opuesto, tu atención se enfocará en las relaciones personales. Será buena idea consultar a los demás antes de tomar decisiones importantes. Prepárate porque a nivel romántico vivirás momentos en los que primará la intensidad, la pasión y la atracción física. Escorpio Los astros te otorgarán un impulso extra para encarar tus actividades diarias. Se darán las condiciones ideales para comenzar emprendimientos de trabajo, por cuenta propia o para salir a buscar empleo si aún no lo tienes ¡aprovecha esta energía dinámica! Sagitario Ahora sentirás deseos de consentirte y pasarla bien. Tendrás la oportunidad de utilizar tu gran carisma para causar una impresión positiva en las personas que te rodean. Cuando armes tu look considera la opción de usar ropa de cuero o con apliques de metal. Capricornio Será un día favorable para renovar los ambientes de tu casa, para reciclar muebles y para tirar o regalar todo lo que no sirve. También estarán bien aspectadas las operaciones inmobiliarias, ya sea de alquiler o compraventa de propiedades. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Se activará todo lo relacionado con la palabra, la comunicación y los contactos sociales. Será una buena ocasión para llevar adelante nuevos emprendimientos donde puedas demostrar tu capacidad intelectual. Tendrás éxito en los exámenes o en cualquier tipo de entrevista. Piscis En materia económica no tendrás inconveniente en asumir riesgos. A la hora de ganarte el sustento querrás manejarte con libertad de acción y trabajar de manera independiente si es posible. Si te dedicas al comercio será un buen momento para lanzar un producto nuevo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.