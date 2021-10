El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de noviembre Tiempo de cuestionarte sobre tus relaciones afectivas y las personas con las que quieres construir tu proyecto de vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE ¡Y eso gente linda! ¡Llegó el fin de semana! Les cuento que Venus, el astro del amor, hoy está dando sus primeros pasos por Capricornio donde permanecerá por cuatro meses llevándonos a hacer serios cuestionamientos con respecto a nuestras relaciones afectivas y las personas con las que queremos construir nuestro proyecto de vida. Además, el Sol se opondrá a Urano y esto nos iluminará como un relámpago en la noche y ampliará nuestras perspectivas. Te vislumbrarás de una manera más libre de apegos y ataduras emocionales. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "APRENDO ALGO NUEVO CON CADA EXPERIENCIA". Si hoy, 5 noviembre, estás de cumpleaños… A partir de hoy harás los cambios que necesitas para recuperar el control. Será un año lleno de trasformaciones en el que te sentirás muy enérgico y potente. Sigue tu olfato y poder deductivo porque te ayudarán cuando tengas que tomar decisiones. La Copa de la Suerte: 20, 39, 45, 68, 81, 96 Aries: Este fin de semana deberás estar alerta porque se te pueden acercar personas con interesantes propuestas de negocios. Sin embargo, debes poner en marcha un plan de acción e ir jugando tus cartas gradualmente. Utiliza una buena estrategia para obtener aquello que tanto ambicionas. Tauro: Hoy Venus, tu astro regente, está dando sus primeros pasos por Capricornio asique sentirás la necesidad de plantearte objetivos a largo plazo y ponerte manos a la obra para concretar tus mentas. Es posible que inicies una relación trascendente con alguien de otra región. Géminis: En el área laboral, estarás alerta y esto te permitirá actuar de manera rápida y atrapar toda oportunidad que aparezca. Una actitud observadora y analítica será tu mejor opción tal como están las cosas. Mantente al margen de los conflictos. Cáncer: Hoy tu vida sentimental encontrará su máxima expresión y te liberarás de algunas presiones del pasado. Las relaciones con hijos o amantes te traerán satisfacciones. Pero por ahora mantén la ansiedad a soga corta porque si te apuras podrías perder el eje. Leo: Aprovecha para quedarte en tu hogar y para fomentar el contacto con tu familia. Las manifestaciones de cariño por parte de tus seres queridos te llenarán de energía y te darán ímpetu para avanzar y derribar barreras. Disminuye la exigencia y valora lo que tienes. Virgo: Este fin de semana evita tomar decisiones trascendentales porque tu mente no está muy clara y podrías haber algunas nubes de confusión. No te preocupes tanto por asuntos que ahora no está a tu alcance resolver. Una lectura elevará tu espíritu. Libra: Tu mente estará enfocada en nuevos proyectos financieros, pero tienes que encontrar la forma de concretarlos. Un familiar podría brindarte el sostén que estás necesitando tanto a nivel material como emocional. Utiliza todos los recursos que tienes disponibles para prosperar. Escorpio: La luna transitará por tu propio signo por lo que tendrás la posibilidad de ejercer liderazgo y establecer tus propias condiciones. Conseguirás grandes mejoras y querrás esparcir beneficios a tus seres queridos, pero no abuses de tu energía porque no es ilimitada. Sagitario: Sentirás en carne propia lo que los demás padecen y harás lo posible por calmar sus heridas. Pero cuídate porque hay alguien que quiere aprovecharse de tu buena voluntad. El pasado ejercerá una fuerte influencia y no puedes darte el lujo de repetir los mismos errores. Capricornio: Venus ingresando a tu signo te brindará posibilidades de gratificarte y experimentar placer. Encontrarás satisfacciones en las relaciones y darás con la persona perfecta para compartir cada momento de tu vida. Tu sensualidad estará desbordada y a flor de piel. Acuario: Los pequeños esfuerzos cotidianos te han llevado a la cima y ahora recoges los frutos de lo que has logrado. Mantén la disciplina y sobre todo recuerda las lecciones que has aprendido en el pasado porque hoy te serán sumamente útiles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: La fortuna será tu compañera mientras te dejes llevar por los acontecimientos, sin ofrecer resistencias. El cosmos te pide que te despejes abriendo tu mente a nuevos conocimientos, viajes y personas diferentes. Este fin de semana dale la bienvenida al presente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.