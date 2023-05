El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de mayo ¡Feliz Cinco de Mayo! Hoy se producirá un Eclipse Penumbral que desencadenará muchos cambios e imprevistos, ¡no permitas que nadie trate de controlarte a través del dinero! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy estamos bajo la influencia de la Luna Llena de Escorpio también llamada Vesak o Fiesta del Buda, que une a personas de todas las creencias en meditación, ya que es una lunación muy poderosa para la trasmutación de la energía material y los grandes trabajos espirituales. Para cargarle aún mayor intensidad a este día habrá un Eclipse Penumbral que desencadenará muchos cambios e imprevistos en el mundo de las finanzas. No permitas que nadie trate de controlarte a través del dinero. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TRASFORMO MI REALIDAD MATERIAL Y EMOCIONAL" . Si hoy, 5 de mayo estás de cumpleaños… Prepárate porque la Luna Llena de Vesak impactará profundamente en la esfera romántica. Conocerás personas que te harán reflexionar y marcarán un antes y un después en tu vida. Además, tendrás grandes ingresos y te verás tentado a destinar buena parte de ellos en planes de ocio. La Copa de la Suerte: 1, 15, 23, 27, 39, 51 Aries: Se te abrirán las puertas para seguir progresando, pero ordena tus cuentas y asegúrate de que los negocios que pongas en marcha tengan posibilidades de concretarse. Practica el pensamiento positivo y ten paciencia que todo llegará a su tiempo. Tauro: Tendrás un protagonismo increíble y tus relaciones potenciarán tus cualidades. También se producirán algunas luchas de poder porque, como bien sabes, te atraen personas de carácter fuerte. Ambas partes deberán ceder para que se produzca la alquimia del amor. Géminis: Si quieres gozar de salud fisca y espiritual olvídate del pasado, ya se fue y no se repetirá a menos que te programes para ello. No hagas nada por costumbre o de manera automática. Deja ir todo lo que ya fue y libérate de todo eso que te ata. Cáncer: Si tienes hijos bríndales tu apoyo especialmente si están atravesando por cambios. Es posible que te sientas atraído repentinamente por alguien que ni te imaginabas y que algo que comenzó como una amistad despierte tu pasión ¡disfruta este momento único! Leo :Se presentarán reuniones o entrevistas importantes para tu futuro profesional y deberás estar atento porque estarás en la mira. Concentrarás tus energías en tu trabajo, pero algunos planes de tus familiares te recordarán que el mundo afectivo también importa. Virgo: Te conectarás con personas que te traerán conocimientos. Visualiza tus metas y medita un rato cada día, porque de esa forma irás logrando concretar lo que tienes en mente. Tus pensamientos y palabras tendrán mucho poder: aprende a usarlos para el bien de todos. Libra: Llegó el momento de pensar en nuevas formas de ganar dinero y de pedir préstamos o apoyo financiero para avanzar en el mundo de los negocios. Sentirás mucha atracción por alguien con quien te entenderás muy bien físicamente. Descubrirás un nuevo lenguaje corporal y erótico. Escorpio: Bajo la influencia de esta luna llena tu intuición y tu magnetismo se intensificarán profundamente. Aprovecha este poder para lograr lo que te propones, pero sin perjudicar a nadie. Sigue a tus instintos para elegir aliados tanto en el amor, como en los negocios. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Las preocupaciones cotidianas a veces pueden ser abrumadoras, por eso ordenar tu casa o tu oficina te ayudará a despejarte y a pensar mejor. Ten en cuenta que los excesos con la comida y bebida, además de afectar tu sistema digestivo, bloquean tu mente. Capricornio: Se activará todo lo social y habrá en tu vida un "ir y venir" con mucha gente. Tus antiguas y nuevas amistades te demostrarán cuanto te estiman. En el amor te sentirás más libre y serás capaz de pedir que te den lo que necesitas para tu propio placer. Acuario: Contarás con el apoyo incondicional de tu familia. Será la ocasión perfecta para invertir en tu casa, decorarla y comprar las cosas que te hacen falta. Con esta buena base te sentirás lo suficientemente firme para ir tras tus objetivos profesionales. Piscis: Si necesitas despejar la mente realiza una caminata por un parque y percibe la energía vibrante de la naturaleza. Pensarás detenidamente en la posibilidad de estudiar y prepararte porque te darás cuenta de que no sólo a través de ilusiones vas a obtener lo que quieres y necesitas.

