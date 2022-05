El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de mayo Las hadas tienen un mensaje para tu signo zodiacal. Descubre de qué se trata, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 5 DE MAYO ¡Feliz jueves mi bella gente! Les cuento que hoy la Luna transitará por Cáncer, así que tu imaginación y tus facultades afectivas e intuitivas estarán a flor de piel. Notarás que se exaltará el poder mágico y misterioso de la noche y de la energía femenina. Las hadas suelen trasmitir su mensaje a través de los sueños, ellas nos protegen y les podemos pedir ayuda para conseguir nuestros anhelos profundos. Por eso hoy te diré el nombre del hada que gobierna tu signo y su mensaje. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL UNIVERSO ME APOYA DE FORMA INCONDICIONAL". Si hoy, 5 de mayo estás de cumpleaños… Será un año de múltiples cambios en lo que tendrás la chance de descubrir nuevas facetas de tu personalidad y de tener experiencias de vida completamente inéditas. A nivel afectivo te sentirás contenido porque tu familia y seres queridos te apoyarán en todo. La Copa de la Suerte: 2, 15, 36, 49, 67, 89 Aries: Tu hada protectora es la Reina Paraíso que gobierna sobre las salamandras del fuego. Ella destruye los obstáculos más difíciles y tiene poder para alcanzar un éxito inesperado. Llegarán los premios por tus esfuerzos del pasado y habrá unión en la familia. Tauro: Tu hada gobierna el universo de los diamantes y es la Princesa Viviana, ella te otorga belleza física y tiene poderes para realizar los proyectos materiales que están demorados. Ahora buscarás un nuevo camino, viajarás o te mudarás, pero no te precipites, piensa bien las cosas. Géminis: Para ti la Dama Melior que gobierna sobre los espíritus silfos y los vientos suaves. Ella tiene poderes para esquivar los obstáculos y para lograr una vida fácil y placentera. Ahora todo comenzará a dar frutos, habrá fertilidad y entradas de dinero extras. Cáncer: Tu hada es la Reina Melusina, que rige el mundo de las ondinas o espíritus del agua. Ella favorece los encuentros y las relaciones afectivas y tiene poderes para que consigas lo que deseas en el amor. Ahora todos tus atractivos y dones naturales estarán exaltados. Leo: A ti te rige la Princesa Morgana, que gobierna en el mundo del fuego. Ella favorece la creatividad y le puedes pedir para que se cumplan tus deseos más ambiciosos. Te dice que llevarás adelante una materia pendiente en tu vida pero que ahora no es conveniente accionar. Virgo: Tu hada es la Dama Urgania, ella gobierna sobre el universo del cuarzo y sus poderes te ayudan a perseverar hasta alcanzar el éxito material. Le puedes hacer las peticiones más inéditas ya que te bañará con suerte. Urgania te ayudará a hacer buenos amigos y contactos sociales. Libra: Para ti la Reina Holda, que gobierna sobre los vientos y favorece los éxitos rápidos y la suerte en los negocios, también te da inteligencia para tomar buenas decisiones. Le puedes pedir para conseguir reconocimiento en el ámbito profesional o algún otro logro importante. Escorpio: Tu hada protectora gobierna sobre el universo de los ríos y es la Princesa Esterella. Ella tiene poderes para otorgarte lo que deseas en asuntos sentimentales. Esterella te dice que algo bueno está cerca, que confíes más en ti y que le des la bienvenida a la felicidad. Sagitario: Tu hada es la Dama Glasting, que gobierna el universo de las elevaciones y le puedes pedir para conseguir el éxito social. Ahora te dice que hay presentimientos que tienes que son ciertos, que algunos secretos saldrán a la luz y que finalmente saldrás victorioso. Capricornio: Para ti la Reina Mab que gobierna sobre el universo de las rocas. Ella puede acelerar la realización de los éxitos materiales y financieros. Mab te dice que es momento de comienzos y de reconciliaciones y que se sellarán o firmarán acuerdos y tratos. Acuario: Tu hada es la Princesa Aril que gobierna el reino de las sílfides y de los vientos y tiene poderes para desarrollar la inteligencia. Aril te dice que hay liberación de una situación que te tenía presionado y que cuides tu salud y no tomes riesgos innecesarios. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Para ti la Dama Selkie que es un espíritu ondina y gobierna sobre los lagos y mares. Ella favorece los amores apasionados y tiene poderes para atraer la paz y la felicidad en el hogar. Te brindará muchas alegrías con los hijos y posibilitará un embarazo si así lo deseas.

