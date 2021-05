El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de mayo ¡Este puede ser un día muy provechoso! Tu imaginación e inspiración estarán muy activas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIERCOLES, 5 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente, feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por Piscis desde donde hará un maravilloso trígono con Marte en Cáncer. Esta influencia tan positiva en signos de agua nos indica que será un día muy provechoso, especialmente en el plano emocional. Tendrás una actitud protectora y sentirás deseos de estar más tiempo con tus seres queridos. Tu imaginación e inspiración estarán muy activas. Tomarás iniciativas ligadas a tu hogar o círculo de amistades. AFIMACIÓN DEL DÍA: "ACTÚO DE ACUERDO A MI INTUICIÓN". Si hoy, 5 de mayo, estás de cumpleaños… Tus afectos estarán rondándote muy cerquita y crearán a tu alrededor una red de protección que ira contigo adonde vayas. Te sentirás colmado de bendiciones y muy conforme con todo lo que tienes. Habrá una química muy especial con tus seres queridos. La Copa de la Suerte: 8, 22, 59, 71, 82, 99 Aries Hoy estarás pendiente del bienestar de tus seres queridos y estarás mucho más dispuesto a ceder. Si en el pasado actuaste de una manera un poco hiriente tendrás la oportunidad de disculparte y de enmendar tu falta con una buena acción. Tauro Alguien de tu entorno te hará una invitación especial y no debes rechazarla. Será un momento ideal para que rompas un poco el encierro y para que promuevas la interacción. Tus acompañantes te aportarán un gran estímulo y te ayudarán a renovarte. Géminis Estarás más ocupado pero tus esfuerzos no serán en vano. Te sentirás productivo y tendrás mayores perspectivas de progreso. Podría ser un buen momento para pedir un aumento de sueldo. Si estás en la búsqueda de empleo enciende las antenas porque surgirá una oportunidad. Cáncer Hoy tu vibración será muy positiva y muy alta. Será una buena ocasión para que te conectes con tu maestro interior y les señales el rumbo a otras personas. Hay alguien de tu entorno que recibirá con mucho agradecimiento tus consejos y sugerencias. Leo Hoy tu intuición será tu principal arma e instrumento de poder. Si enfrentas algún desafío o atraviesas por alguna situación de cambio simplemente déjate llevar por la corriente. Contarás con la ayuda y la guía espiritual de tus seres protectores. Virgo La Luna transitará por el sector de las alianzas y las relaciones sentimentales creando un clima de confluencia. Si te encuentras en pareja sentirás una chispa de renovación. Si estás soltero alégrate porque podrías conocer a alguien en un evento o actividad social. Libra En el trabajo todo marchará bien si te adaptas y cumples con las consignas. Si estás en la búsqueda de empleo alguien te dará un empujoncito para que finalmente encuentres el puesto ideal. Al final del día prueba darte un baño de inmersión para aflojar tensiones. Escorpio Tendrás buen feeling con los niños de tu familia y disfrutarás ayudándolos con los estudios o dándoles algunas lecciones a cerca de la vida. También será una bella oportunidad para que conectes con tu niño interior cantando, bailando o escuchando música. Sagitario Si estás por rentar una cosa, por cobrar una herencia o te encuentras tramitando alguna hipoteca prepararte porque hoy surgirán excelentes novedades. Estarás muy unido a tus familiares y esto hará que te sientas con buen soporte para enfrentar el mundo. Capricornio Tus palabras lograrán inspirar y activar las emociones de las personas que te rodean. Gracias a tu intuición dirás las frases justas, en el momento preciso generando un efecto muy positivo. Ponerte en la piel del otro te ayudará a comprenderte mejor a ti mismo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Tomarás las riendas de tu economía y te ocuparás de organizar tus cuentas. Si te estás quedando más tiempo en el trabajo puedes pedir que te compensen las horas extras. Trata de que los esfuerzos que realizas a diarios se vean reflejados en tus ingresos. Piscis El tránsito de la Luna por tu signo sumado a la influencia positiva de Marte te dará mucho empuje para comenzar nuevos proyectos. Por eso te aconsejo que te conectes con el deseo profundo de tu corazón y que te entregues a él en cuerpo y alma.

