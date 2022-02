El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de marzo Sigue tu propio camino y toma tus propias decisiones, pero no intentes derribar paredes por la fuerza. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 5 DE MARZO ¡Feliz sábado! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Aries y a su paso hará aspectos un poco tensos con Venus, Marte y Plutón. La tentación de luchar con la autoridad y revelarse con las personas que detentan poder estará presente. Pero debes ser un luchador inteligente y evitar las batallas que representan un desgaste demasiado grande. Sigue tu propio camino y toma tus propias decisiones, pero no intentes derribar paredes por la fuerza. Si quieres cambiar el mundo comienza transformándote a ti. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LOGRO MIS PROPÓSITOS SIN ENTRAR EN CONFLICTOS". Si hoy, 5 de marzo estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar tendrás mucha fuerza y un enorme poder de determinación para liberarte de algunas relaciones toxicas en las que te sentías prisionero. Paralelamente, comenzarás a transitar un camino en el que podrás fluir libremente. La Copa de la Suerte: 2, 24, 46, 63, 78, 81 Aries:Descubrirás que en tu interior está la fuerza que necesitas para seguir adelante. No te dejes amedrentar por las limitaciones actuales, agradece lo que has logrado hasta ahora sin especular sobre lo que hubiese sucedido si elegías otras opciones. El tiempo jugará a tu favor. Tauro:Estarás cerrando un ciclo lunar y esto puede generarte un estado de mayor sensibilidad, desgano o cansancio. Evita las actividades, las situaciones y las personas que te provoquen tensión porque este es un momento para dialogar contigo mismo, reflexionar y descansar. Géminis:Tu vida social se reactivará y surgirán diversas invitaciones. Pero estarás un poco intolerante y cualquier pequeño roce podría provocar un conflicto. Te recomiendo que no permanezcas demasiado tiempo en eventos o reuniones y que, si te ofuscas, te retires con alguna excusa. Cáncer:A lo largo del día se presentarán importantes compromisos y aunque es fin de semana deberás mantenerte activo, asumir un rol de autoridad y enfrentar responsabilidades. Te recomiendo que mantengas una distancia prudente entre tu pareja y tu actividad profesional. Leo:Los astros te presentarán oportunidades de crecimiento pero si continuas mirando el vaso medio vacío no podrás aprovecharlas. Tu fortuna dependerá de que puedas tener una mirada de largo alcance y de que desarrolles mayor confianza en ti ¡no te limites! Virgo:Si te sientes tenso o mal humorado evita el contacto estrecho con otras personas, así ahorrarás roces o conflictos innecesarios porque hay momentos en los que necesitamos alejarnos de los demás hasta calmar a la fiera que llevamos dentro. Libra:Los asuntos románticos te tendrán muy ocupado. No permitas que las experiencias del pasado y los mandatos familiares condicionen tus elecciones sentimentales. Dale a tu pareja la posibilidad de defender su posición. Si estás soltero alguien te hará una propuesta ¡escúchala! Escorpio:Si quieres ganar eficacia pasa al plano de la acción y deja de enredarte con los pensamientos. Tendrás más energía física, pero deberás estar atento para prevenir tropiezos o contracturas, si practicas ejercicio físico que sea con supervisión y con el precalentamiento correspondiente. Sagitario:En la esfera romántica sueles actuar de una manera espontánea pero hoy estarás un poco más calculador y evaluarás las consecuencias de manifestar lo que sientes. Prioriza el amor antes que el bienestar material. No te arrepentirás de ser auténtico. Capricornio:Hoy buscarás tomar las riendas de tu hogar. Pero ten cuidado porque tus actitudes podrían resultar provocadoras y generar un enfrentamiento con tus familiares. Para una buena convivencia evita las actitudes autoritarias y consulta a los demás tus decisiones. Acuario:Sueles ser muy transparente y hoy te verás tentado a confrontar a los seres que te rodean sin aplicar restricciones. Pero tus opiniones podrían estar teñidas por prejuicios. Recuerda que las palabras pueden causar estragos. Piensa dos veces antes de lanzar una frase hiriente. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Tu ímpetu te ayudará a obtener importantes avances en materia económica. Pero planéate si tus ambiciones parten de un deseo individual o si estás actuando por influencia de tu círculo social. Sólo progresarás si te conectas con tus verdaderas necesidades.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.