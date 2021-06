El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de junio Si te dedicas a las ventas alegrete porque te irá muy bien. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SÁBADO, 5 DE JUNIO ¡Y eso mi gente bella, feliz sábado! Les cuento que hoy la Luna hará un sextil con Mercurio. Este aspecto tan positivo te otorgará la oportunidad de pensar antes de actuar y de hacer varias cosas al mismo tiempo. Será una buena ocasión para salir de campamento, de paseo o de excursión porque tu ánimo será muy curioso y aventurero. También tendrás mucha claridad con respecto a lo que quieres y podrás comunicarlo sin rodeos. Si te dedicas a las ventas alegrete porque te irá muy bien. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS OPCIONES DE AVANZAR SE MULTIPLICAN". Si hoy, 5 de junio, estás de cumpleaños… Te lloverán muestras de afecto y mensajes alentadores. Te sentirás muy motivado por tu entorno y te surgirán deseos de lanzarte a nuevas aventuras. Ahora que tendrás la compañía perfecta, apenas podrás contener las ansías de conquistar el mundo. La Copa de la Suerte: 23, 44, 51, 69, 72, 95 Aries Tienes tendencia a encenderte fácilmente, pero hoy debes estar atento para no reaccionar de una manera explosiva. Es posible que surjan desacuerdos con tus padres o alguna otra figura de autoridad. Mide los impulsos y busca soluciones a largo plazo. Tauro Si alguien te lanza una frase agresiva te recomiendo que no le respondas en la misma sintonía porque solo lograrás echarle más leña al fuego. Hay veces en que es preferible tragarse el orgullo. La buena noticia es que tendrás dinero para cancelar un préstamo. Géminis Si participas de alguna actividad grupal no temas decir tus opiniones en libertad porque habrá muchas personas que se identificarán con tu punto de vista. Manéjate con autonomía y evita a la gente con actitudes posesivas porque solo te traerán dolores de cabeza. Cáncer Hoy te convendrá desempeñarte con responsabilidad y dejar las emociones de lado. Si no te controlas y actúas de una forma impulsiva provocarás una respuesta adversa en tu entorno. Ante todo, te recomiendo que cuides tu reputación ¡no luches contra molinos de viento! Leo Te sentirás muy despierto y lleno de inquietudes nuevas. Es posible que te surja una oportunidad en otra región, pero te convendrá refrenar tus impulsos y planificar tu nueva aventura con tiempo. Ahora debes cumplir con algunos compromisos que contrajiste antes. Virgo Una actitud demasiado controladora podría apagar la llama de la pasión y alejar a tu compañero de alcoba. No permitas que tu corazón se endurezca, ni te muestres frío sin una razón justificada. Enfrenta tus temores con honestidad y valentía. Libra El panorama se volverá exigente y necesitarás recurrir a otros para resolver los distintos desafíos. Para lograr lo que te propones tendrás que hacer algunas concesiones. Trata de comprender la posición de los demás y de llegar a un acuerdo justo. Escorpio Hoy estarás perfeccionista y querrás que todo funcione de manera sincronizada. No permitas que un retraso o un incidente pasajero se conviertan en un problema y a la hora de organizar tu rutina contempla la posibilidad de que surjan imponderables. No puedes controlar todo. Sagitario Estarás lleno de vitalidad y buscarás ocupar un rol protagónico. Pero te recomiendo que te controles porque en tu afán de llamar la atención podrías invadir el espacio del otro. Además será importante que no te excedas a la hora de hacer gastos. Capricornio Estarás un poco irascible pero cuidado porque con tus actitudes dominantes podrías herir a aquellos seres que tanto aprecias. Te recomiendo que no fomentes rivalidades ni sedas a las provocaciones. Preservar a tus afectos será tu mayor acto de heroísmo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Es posible que tengas que realizar algún trámite un poco engorroso pero si pones empeño los sacarás adelante. Si tienes algún malestar físico te recomiendo que no te quedes quieto y que visites enseguida al médico. Darás con la solución precisa. Piscis El entorno social estará un poco competitivo. Te recomiendo que no hagas alarde de tus nuevas adquisidores porque podrías despertar un sentimiento hostil. Recuerda que las posesiones materiales no determinan el valor de una persona. Baja el perfil.

