El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de julio

MARTES, 5 DE JULIO ¡Feliz martes, mi bella gente! Les cuento que la Luna transitará por Virgo y a su paso hará una oposición con Neptuno y un trígono con Plutón. Estas energías nos ayudarán a tomar conciencia de que las emociones afectan nuestro cuerpo. Mi consejo es que aspires a una salud integral, que busques la manera de sanar viejas heridas y que encuentres una vía para canalizar tus sentimientos. En paralelo, Mercurio ingresará en Cáncer, así que buscarás entablar un diálogo más profundo con tus allegados y seres queridos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HOY ESCUCHO MIS SENTIMIENTOS Y SOY MUCHO MÁS COMPASIVO". Si hoy, 5 de julio estás de cumpleaños… A partir de hoy comienza un período de nuevos vínculos y amistades, que enriquecerán tu vida trayéndole magia. Será un ciclo ideal para que realices estudios de metafísica y abras tu mente a otras realidades. Podrías hacer un viaje a un lugar sagrado o una peregrinación ¡los milagros existen! La Copa de la Suerte: 12, 30, 35, 53, 80, 96 Aries: Vence la voz de la vagancia y la flojera, y ponte manos a la obra para sacar adelante el trabajo atrasado. Aunque te sientas abrumado y encuentres muchas dificultades, piensa que los obstáculos son pruebas para purificarte interiormente y para desarrollar la perseverancia. Tauro: Hoy tendrás una influencia positiva en tu medio ambiente y cumplirás un rol importante. Si tienes una relación romántica fantasearás acerca del futuro. Evita que tu mente se extravíe entre un sinfín de proyectos. Concentra tu energía en lo que te hace verdaderamente feliz. Géminis: Ocuparte de las tareas domésticas será tu mejor estrategia para liberarte del estrés. No cargues con problemas de los demás ni asumas un rol de salvador. En tu hogar encontrarás la base de contención que necesitas y al fin podrás hacer polo a tierra. Cáncer: A la hora de hablar elije cuidadosamente tus palabras porque los malos entendidos estarán a la orden del día. Si alguien hace declaraciones fuertes no respondas inmediatamente. Tómate el tiempo para analizar punto por punto y aclarar todas tus dudas. Leo:Los temas de dinero y negocios captarán tu atención. A no ser que tengas firma y sello no des por seguro ingresos extras por herencias, regalos o bienes gananciales. No te dejes embelesar o embaucar. Si quieres prosperar, apóyate en una buena administración. Virgo: Será un día en el que tendrás que utilizar tu ingenio para resolver algunos problemas. Pero no te bases solo en tu sentido común porque aún tienes mucho que aprender de personas soñadoras. Las iniciativas que tomes prosperarán si trabajas en equipo. Libra: La nostalgia por los tiempos pasados te llevará a la introspección. Si tienes cuentas pendientes busca una manera de saldarlas. Purificar tu alma de temores y tristezas te ayudará a prevenir problemas de salud. Despídete de los viejos fantasmas. Escorpio: Otras personas podrían ayudarte a darle forma a tus proyectos. Pero si quieres que tus vínculos sean sanos tendrás que aceptar los defectos de los demás y evitar las idealizaciones. Es tiempo de contrastar las ilusiones con la realidad y construir tu futuro. Sagitario: Asumirás responsabilidades en nombre de tus familiares, estarás concentrado en los asuntos profesionales y trabajarás sin respiro para alcanzar tus objetivos. Pero en algún momento del día afloja para que la rutina no se vuelva insostenible. Evita exigirte más de la cuenta. Capricornio: Espera a que se aclaren las nubes de confusión antes de viajar, resolver un asunto legal o realizar un emprendimiento de gran envergadura. No te dejes influenciar por personas aduladoras porque podrías equivocarte. Quítate el velo de la mirada. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Si has sido descuidado con el dinero prepárate porque hoy te llegará la cuenta. Comienza a ser más precavido a la hora de administrarte para mejorar tu situación económica. Haz negocios con personas que tengan una trayectoria y un sustento comprobable. Piscis: Te relacionarás con personas prácticas que te ayudarán a madurar. A través de una alianza romántica o laboral lograrás encauzar tus fantasías. Que te contradigan no significa que estén en tu contra. Acepta las críticas con humildad e intenta construir algo en conjunto.

