El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de febrero Si quieres que el mundo que te rodea se convierta en un lugar mejor, atrévete a ser original y disruptivo. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio.

DOMINGO, 5 DE FEBRERO ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que hoy tenemos Luna Llena en Leo, así que estaremos muy creativos y con anhelos de dejar nuestro sello personal en nuestra comunidad. Paralelamente, la gran incidencia que tendrá Urano en esta lunación nos traerá grandes revelaciones, cambios instantáneos y sorpresas de todo tipo. Si quieres que el mundo que te rodea se convierta en un lugar mejor, atrévete a ser original y disruptivo. No es tiempo de ser uno más del rebaño. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LLEVO LUZ Y RENOVACIÓN POR DONDE QUIERA QUE VAYA". Si hoy, 5 de febrero estás de cumpleaños… Será un ciclo ideal para iniciar proyectos junto a otras personas y crear nuevas alianzas. Escuchar los puntos de vista de los que te rodean te servirá para abrir tu mente. En el amor tendrás el rol activo y elegirás a quien te permita seguir siendo tú mismo. La Copa de la Suerte: 27, 33, 40, 69, 87, 92 Aries Tus talentos y habilidades saldrán a la luz y te mostrarás al mundo de una manera renovada. Entrarán a tu vida personas que te traerán una visión diferente y sacudirán tus estructuras. Tendrás que encontrar tu propio centro interior para que las circunstancias externas no te desestabilicen. Tauro Entre tus planes hay cambios de residencia o mejoras en tu vivienda. Un fuerte anhelo de progreso hará que utilices tus horas de descanso para trabajar y es probable que tu familia te reclame mayores atenciones, no olvides hacerle un lugar en tu agenda a los que más quieres. Géminis Combinarás la mente con el corazón y tus palabras causarán gran impacto en quienes te rodean. Te conectarás con personas de diferentes ambientes. En tu horóscopo se ven viajes cortos, comunicación con el extranjero e inicio de cursos y actividades que te permitan expresarte. Cáncer No culpes a los demás de tus problemas de dinero, ni pretendas que te salven de tus deudas así porque sí. Si vas a solicitar créditos o préstamos, asegúrate de que luego podrás asumir los costos. Tu economía mejorará si eres capaz de adaptarte a los cambios. Leo En esta Luna Llena aumentará tu vitalidad y tu espíritu activo, así que ninguna circunstancia adversa logrará frenarte. Contarás con la voluntad necesaria para emprender nuevos desafíos y encontrarás en tu camino personas que te impulsarán a hacer un cambio creativo. Virgo Baja un poco ese ritmo vertiginoso que llevas para sentarte a reflexionar de dónde vienes y hacia dónde vas. Es hora de resolver temas pendientes en lo personal, para cerrar una etapa del pasado. No tengas miedo porque los cambios serán para bien. Libra Serás el centro de atención en los eventos que asistas. Te animarás a expresar tus inquietudes y tu espontaneidad despertará admiración en tus amigos. Recuerda que lo que hoy parece una simple idea puede ser de gran importancia en el futuro, así que ten fe en tus pálpitos. Escorpio En esta Luna Llena asumirás mayores responsabilidades y aumentarán las exigencias. Tus familiares te darán fuerzas para que alcances esa posición de prestigio que tanto ambicionas. Se presentarán oportunidades de progresar socialmente, aunque deberás equilibrar tus ocupaciones y tu vida personal. Sagitario Llegarán a tu mente ideas novedosas que modificarán tu visión del mundo. Sentirás deseos de renovación y de cambiar de dirección. Será una buena ocasión para hacer viajes, ya que caminarás sin rumbo fijo y sin mirar atrás. Abraza los cambios y sigue tu brújula interior. Capricornio Algunos movimientos planetarios hacen que tu economía se presente inestable. Cultiva el don de la improvisación porque en estos tiempos hay que saber adaptarse a los cambios. Nuevas perspectivas y maneras de salir de dificultades están apareciendo en tu vida. Acuario En esta Luna Llena tendrás ocasión de revisar tus vínculos, sean de trabajo o de pareja. Conocerás las facetas ocultas del otro y decidirás si continuar o no. Escucha la voz de tu corazón y decreta que solo aquel que te merezca seguirá a tu lado.

Piscis Recuerda que en cuestiones de salud el peor enemigo es el desgano. Para mejorar algunas dolencias crónicas te beneficiarán los tratamientos que integren el aspecto corporal y el psicológico. Utiliza tu creatividad para que las tareas que cumples no se tornen monótonas.

