El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de febrero Busca una forma constructiva de canalizar tu energía. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 5 DE FEBRERO ¡Mi bella gente! ¡Feliz sábado! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Aries así que te sentirás enérgico, decidido y con deseos de acción. Asume el control de tus asuntos pero evita las actitudes dominantes y autoritarias porque no es cuestión de que te vuelvas un tirano. Si ejerces el mando que sea con respeto. Además, te sugiero que establezcas prioridades y te involucres exclusivamente en los emprendimientos que puedas sostener a lo largo del tiempo. Busca una manera constructiva de canalizar tu energía. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONDUZCO SIEMPRE DE MANERA CORRECTA". Si hoy, 5 de febrero estás de cumpleaños… Asumirás roles de mando y tus decisiones generarán fuertes repercusiones. Por eso será importante que antes de dar pasos trascendentes te tomes un tiempo para evaluar y considerar las opciones. Apuntarás a ganar mayor autonomía y la independencia La Copa de la Suerte: 4, 16, 37, 43, 55, 79 Aries: Si se trunca algún proyecto o recibes alguna negativa no te impacientes y date tiempo para reorganizarte. Cuando te encuentres preparado podrás emprender nuevos caminos tanto en el terreno personal como en el trabajo. Siempre recuerda que existe otra oportunidad. Tauro: Cultivarás la soledad para asimilar las novedades y reflexionar sobre los últimos sucesos. Si te aferras demasiado a una ideología podrías decepcionarte. Encontrarás una respuesta si refuerzas el contacto interno ¡deja de buscar afuera y comienza a mirar adentro! Géminis: Los astros te invitan a redescubrir la amistad y explorar el campo de las relaciones, así que será un momento ideal para participar de actividades grupales. Pero no pretendas un compromiso profundo antes de tiempo ni ventiles tus secretos más íntimos. Cáncer: Aumentarán las responsabilidades, pero asumirás los retos sin rendirte y con la frente en alto. No permitas que nadie cuestione tu autoridad. Concéntrate en cumplir con tus compromisos porque cuando logres aquello que tanto ambicionabas te sentirás orgulloso de haber hecho el esfuerzo. Leo: Sentirás la necesidad de incorporar a tu vida creencias más positivas. ¿Has pensado en seguir un camino espiritual? Quizás llegó el momento de dejar atrás viejos esquemas e ir detrás de respuestas más trascendentales. ¡El que busca siempre encuentra! Virgo: Tus relaciones íntimas se volverán muy pasionales. Pero cuidado porque los celos surgirán en ti y podrían provocar conflictos o llevar las cosas a un punto de máxima tensión. No ejerzas presión. Y recuerda que por mucho que desees a alguien no eres su dueño. Libra: Hoy habrá un incremento de la interacción. Ingresará en escena personas nuevas que te resultarán atractivas y estimulantes. Apártate por un momento de las demandas familiares para disfrutar de la vida social. Ahora necesitas salir del encierro y respirar aires nuevos. Escorpio: Las presiones y el estrés al que te expones diariamente pueden desembocar en malestares físicos si no te ocupas de tomar ciertos recaudos a tiempo. Así que trata de canalizar las tensiones antes de ir a dormir. Recuerda que salud está estrechamente ligada al buen descanso. Sagitario: El ser amado debe estar para ti en los momentos de pobreza o riqueza material. No midas el cariño a través de los regalos que puedas dar o recibir porque te llevarás un chasco. Siéntete orgulloso de tu verdadera esencia y naturaleza. Capricornio: Realizarás emprendimientos junto a tus familiares. Pero no arrastres a nadie contra su voluntad ni te ofendas si alguien no comparte tus decisiones. Tu indiferencia a veces puede ser hiriente, presta atención a los requerimientos de aquellos que te quieren. Acuario: Las conjunciones planetarias te motivarán a hacer viajes, mudanzas u otros desplazamientos que revolucionarán tu rutina. Recuerda que todo movimiento implica una reestructuración interna. Podrías sentirte un tanto sobrecargado o asolado por viejos recuerdos ¡pero no estarás sólo! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Los temas de dinero adquirirán mayor preponderancia y es posible que lleves adelante importantes operaciones comerciales. Recuerda que tu poder de decisión vale mucho. Defiende tu territorio y tu capital. No cedas fácilmente ante las persuasiones de los demás.

