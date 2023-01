El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de enero ¡Cuidado! En tu afán de proteger a tus seres queridos podrías ser invasivo. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 5 DE ENERO ¡Bendecido jueves para todos, mi gente bella! Les cuento que la Luna ingresará a Cáncer y hará un fuerte aspecto con Júpiter, así que en el afán de guiar y proteger a nuestros seres queridos podríamos actuar de una forma un poco invasiva. Recuerda que para que nuestros vínculos afectivos gocen de buena salud es imprescindible chequear que los otros tengan ganas de recibir lo que nosotros ansiamos brindarles. Cuando abras el grifo sentimental no exageres porque podrías intimidar o repeler a los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DOY EL CARIÑO QUE NACE DE MÍ". Si hoy, 5 de enero estás de cumpleaños… Este será un buen año para que te mudes a un lugar más grande o inviertas tu dinero en remodelar el hogar. También estarás recabando información y considerando la posibilidad de retomar estudios que has dejado incompletos. Piensa bien antes de empeñar tu palabra. La Copa de la Suerte: 1, 20, 23, 35, 69, 87 Aries: Tu excesiva necesidad de protagonismo afectará la buena convivencia en tu hogar. Si apelas constantemente a tu voz de mando con tus familiares y les dices continuamente lo que tienen que hacer, solo lograrás provocarles una sensación de fastidio. Tauro: Conoces un secreto muy "gordo", pero mi sugerencia es que continúes guardando silencio. Aunque las personas de tu entorno sacarán los temas "candentes" no debes caer en la tentación de cometer indiscreciones. Deja que los demás hablen solos. Géminis: En el afán de impresionar a tus amigos podrías incurrir en derroches excesivos que desestabilicen tu economía. No hay motivos para que hagas alardes, ni tampoco tienes que estar costeando los gastos de otras personas como si fueras millonario. Cuida el bolsillo. Cáncer: El afán de fama y popularidad podría atentar contra esa cualidad sensible que te hace tan humano. No permitas que las ansias de destacarte te hagan perder ese toque distintivo. Conectarte con tu mundo afectivo te ayudará a tomar las mejores decisiones. Leo: Recuerda que la vida es un ciclo permanente y que cada tanto es necesario retraerse un poco para terminar de procesar las emociones. Mi sugerencia es que evites las actividades demasiado ambiciosas para entrar en una fase de recogimiento. Ahora necesitas descansar. Virgo: Es posible que te sientas atraído por un amigo, ya sea porque lo desees a nivel erótico o porque te interese compartir negocios con él. Pero tus intenciones resultarán un poco chocantes. Mi sugerencia es que preserves el clima en tu circuito social ¡no ventiles tus intimidades! Libra: Un personaje muy impetuoso está acaparando tu atención con su fuerte personalidad. Pero mi sugerencia es que te concentres en tus objetivos más importantes, ya que tu presente te demanda una actitud ejemplar y responsable. No te distraigas con promesas pasajeras. Escorpio: Hoy por hoy te encuentras muy enfocado en tu dinámica cotidiana, pero recuerda que el trabajo y las actividades diarias no pueden abarcarlo todo. Considera la posibilidad de realizar un viaje o investigar sobre alguna filosofía de vida que te permita desarrollarte como ser humano. Sagitario: Cuando hagas transacciones comerciales importantes te sugiero que te manejes de una manera más bien cautelosa y conservadora. Hoy necesitas trasmitirles confianza a tus socios comerciales o a las personas que trabajan contigo. Deja las apuestas para otro momento. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Tus padres, abuelos y parientes no tienen derecho a mezclarse en tus temas románticos ni a opinar sobre tu relación de pareja, así que mantenlos a raya. Si estás soltero y ansias encontrar un nuevo amor deja de andar por los lugares conocidos y explora nuevos ámbitos. Acuario: Las distracciones te pueden provocar traspiés o errores, así que será mejor que vuelques toda tu atención en lo que estás haciendo. Cuando estés en el trabajo evita las charlas demasiado largas. La discreción te ayudará a desenvolverte de manera más eficiente. Piscis: Si quieres dejar tu huella en los demás te convendrá actuar en consonancia con tu corazón. Recuerda que aquel que verdaderamente te ama se inspirará en tus cualidades esenciales y no en la cantidad de dinero que tienes en el banco.

