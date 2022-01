El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de enero Deja que los vientos de cambio te refresquen y te despeinen. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 5 DE ENERO ¡Y eso gente linda! ¡Feliz miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Te cuento que en este día la Luna transitará por Acuario, así que sentirás la necesidad de vivir experiencias diferentes, renovarte y cambiar. Tus amigos jugarán un papel importante porque serán los que te ayudarán a liberarte de las ataduras y a reinventarte. Ahora no te preocupes por el qué dirán. Deja que los vientos de cambio te refresquen y te despeinen. Atrévete a hacer aquello que temes hacer por el "qué dirán". AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESPLIEGO MIS ALAS Y REMONTO VUELO". Si hoy, 5 de enero estás de cumpleaños… Estarás un poco más rebelde e insubordinado y ante todo priorizarás tu autonomía financiera. Además estarás más romántico y enamoradizo y hasta es factible que te involucres en una relación platónica. Disfrutarás mucho de la música y de la danza. La Copa de la Suerte: 2, 24, 56, 73, 80, 94 Aries: Eres una persona que no le teme a la adversidad, pero evita concentrarte solo en ti y pon tu energía en ayudar a los demás. Yo te recomiendo que participes en proyectos solidarios y colabores con seres que puedan aprender más de ti ¡Te hará bien! Tauro: Las actividades laborales generarán una apertura en tu mente y se presentará la posibilidad de darle un giro más creativo a tu carrera. Serás reconocido por tu capacidad para trabajar y dirigir grupos. La innovación será clave para tu triunfo. Géminis: Harás cambios en tu manera de percibir el mundo y modificarás el rumbo que venías tomando. Considerarás la posibilidad de seguir una carrera, viajar con mayor frecuencia o probar suerte en el extranjero. Sal de los lugares conocidos y explora nuevas tendencias. Cáncer: Los trámites vinculados a divorcios o sucesiones comenzarán a marchar. Algo se agilizará y cobrarás ese dinero extra que estabas esperando. Además, retomarás tu actividad sexual y te dejarás llevar por la curiosidad y la excitación del momento. Leo: Hoy sentirás deseos de compartir tu vida con otro ser. Si estás acompañado, alégrate porque tu pareja te sorprenderá con una propuesta que renovará el romanticismo. Si estás soltero tiende tus redes porque todo indica que conocerás a alguien interesante. Virgo: Los astros indican que tu estilo de vida y tu manera de administrar el tiempo tienen que cambiar. No puedes salir corriendo a socorrer a otros si el costo es desatenderte a ti. Quiero que de aquí en más pongas tu salud y tu bienestar en primer término. Libra: Cada vez tendrás más claro que sobre gustos no hay nada escrito y que no tienes por qué dar ningún tipo de explicación acerca de lo que haces con tu vida amorosa. Llegó el momento de mostrarle al mundo que eres un ser libre e independiente. Escorpio: Hoy te propongo que ventiles los ambientes de tu casa y tires las cosas viejas para que circule la buena energía. Por la noche puedes organizar una cena con tus mejores amigos. Necesitas que los ambientes de tu hogar se renueven y se impregnen de buena onda. Sagitario: La palabra escrita o hablada tomará gran importancia para ti y comenzarás a comunicar lo que piensas. Además, fortalecerás tus vínculos con hermanos, primos o compañeros de estudio o trabajo. Será importante que venzas los temores y comiences a decir lo que piensas respecto de las cosas. Capricornio: Estarás pensando en emprender un proyecto comercial. Asegúrate de que tus planes tengan una vía de concreción. Recibirás buen asesoramiento por parte de un amigo. Enfoca tu mente en las cuestiones económicas porque será a partir de tu ingenio que podrás prosperar. Acuario: Te sentirás dispuesto a renovar las áreas estancadas de tu vida y causarás sorpresa en tu entorno al adoptar posturas excéntricas, originales y rebeldes. El clima contribuirá a que aflore tu genialidad y a que tomes decisiones sumamente creativas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Últimamente has estado algo acelerado ya que hay algunos pálpitos y presentimientos que están inundando tu mente. Deja de alarmarte y dedícate a decodificar las señales. Aunque tú a veces lo olvidas te encuentras sujeto dentro de una red invisible ¡el universo te contiene!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de enero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.