El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de diciembre Este día, El Niño Prodigio te dirá una frase del Ho'oponopono que es un sistema de sanación físico, mental, emocional y espiritual practicado por los nativos hawaianos. Presta mucha atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 5 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz comienzo de semana! Hoy le traigo a cada signo una frase del Ho'oponopono que es un sistema de sanación físico, mental, emocional y espiritual practicado por los nativos hawaianos. Presta mucha atención. Aries Te encuentras en un momento de crecimiento y expansión, por eso te recomiendo que dejes atrás cualquier conflicto. La llave de la felicidad reside en conducirnos con simpleza y sabiduría. Utiliza más a menudo las expresiones "Lo siento, perdóname, gracias, te amo" Tauro Ahora tus pasiones se encuentran a flor de piel y sin darte cuenta podrías ofender o herir a aquellos seres que están más íntimamente ligados a ti. Por eso, te sugiero que repitas "Te amo, y si desperté en ti sentimientos hostiles lo siento y te pido perdón. ¡Gracias!" Géminis Tú estás pasando por una instancia de importantes cuestionamientos y tus relaciones se están viendo bastante afectadas. Por eso, debes visualizar a la persona con la que deseas mejorar o reestablecer el vínculo y repetir constantemente "Dios te bendiga, te amo". Cáncer Durante estos días los temas de trabajo y de salud se encuentran en primer plano y estás repleto de ocupaciones, por eso, para alejar el estrés, te sugiero que repitas "Divinidad, limpia en mí todo lo que está contribuyendo a que aparezca este problema" Leo Tú eres un ser lleno de vitalidad y carisma y en esta etapa tus dones naturales están exaltados. Pero, nadie está exento de caer en un estado de negatividad, cuando percibas que tu animo decae repite "llave de luz" y volverás a encontrar tu eje. Virgo Tú estás en una etapa retrospectiva y el pasado está abarcando mucho espacio en tu mente, por eso te recomiendo que repitas "Los amo queridos recuerdos. Agradezco la oportunidad de soltarlos a ustedes y a mí". Esta frase te ayudará a resetearte. Libra Tu mente en esta etapa se encuentra muy activa y, por eso, debes sintonizar con las mejores vibraciones y alejar cualquier pensamiento negativo. Cuando tengas una discusión con alguien repite la frase "Azul hielo" y comprobarás que el problema se congela y deja de preocuparte. Escorpio Últimamente los asuntos económicos están teniendo gran relevancia para ti, así que utiliza la frase "Flores de primavera" y todas las sensaciones de incertidumbre en relación al dinero se desvanecerán. Si te mentalizas en positivo atraerás prosperidad y abundancia. Sagitario Ahora estás con una vibración muy alta y, a través de ti fluye y emana un enorme caudal de energía, por debes confiar y entregarte a una fuerza superior. Repite la frase "Hágase tu voluntad" que te permitirá avanzar en la dirección correcta. Capricornio En este periodo en el que estás cerrando viejas etapas necesitas generar un estado de fortaleza y paz interior. Por eso, te resultará muy útil la palabra "Hu" que tiene un poder de limpieza de gran alcance. Repite este mantra y conectarás con una energía espiritual muy poderosa. Acuario Tu vida social está muy activa en este momento y estás interactuando permanentemente con todo tipo de personas. Por eso, te sugiero que repitas la palabra hawaiana "Aloha" que significa 'Estar en la presencia de lo Divino'. Este mantra te ayudará a aceptar al otro tal y como es. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis Te encuentras en un momento de gran exigencia en el que muchas personas dependen de ti, por eso necesitas borrar cualquier temor a la falta de sustento y sintonizarte con una energía de riqueza y prosperidad. Repite "Llovizna, llovizna, llovizna". Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 20, 38, 54, 73, 88, 91 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

