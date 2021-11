El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de diciembre Mantén una actitud perseverante porque solo así obtendrás aquello que tanto ambicionas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 5 DE DICIEMBRE ¡Y eso gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Capricornio y que esta posición nos pondrá más prácticos, nos permitirá concentrarnos y nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos primordiales. Tu interés por llegar a la cima y ocupar un rol destacado crecerá. Mantén una actitud perseverante porque solo así obtendrás aquello que tanto ambicionas, pero tampoco te pongas rígido o te exijas más de lo conveniente, organízate de acuerdo a tus posibilidades reales. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DETERMINO MI ASPIRACIÓN PRINCIPAL Y LA REALIZO". Si hoy, 5 de diciembre estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar estarás más ambicioso y le darás mayor importancia al área material. Es posible que emprendas un negocio en sociedad o que encares emprendimientos comerciales en conjunto a tu pareja. Tu tenacidad te ayudará a capitalizarte. La Copa de la Suerte: 6, 19, 53, 78, 81, 95 Aries: En este momento tan exigente te convendrá escuchar lo que dicen las personas de mayor experiencia y dirigirte hacia tus objetivos con cautela. Para triunfar tendrás que hacer algunos sacrificios. Aprende a controlar tus impulsos para que tus logros sean duraderos. Tauro: La lunación te beneficiará creando las condiciones ideales para realizar un viaje o iniciar un nuevo plan de estudios. Tu mente necesitará estímulos más elevados y se manifestarán en ti las ansias de conocimiento así que sigue adelante ¡cultívate! Géminis: Llegas a niveles de gran profundidad a nivel emocional y tu compañero de lecho tocará tus fibras más sensibles. Aprovecha la energía de fusión para desatar los nudos que hay en tu interior y dejar salir a la superficie una persona nueva. Cáncer: El escenario será ideal si estás soltero porque podrías encontrar a alguien a tu medida o al menos intentarlo ya que tendrán varios pretendientes para elegir. También el pronóstico será favorable si estás en pareja porque reinará la voluntad de encuentro. Leo: Se impone que dediques más tiempo al cuidado de tu cuerpo así que planifica una alimentación sana y un programa de ejercicios físicos. Incorporar a tu rutina hábitos más saludables te ayudará a ordenarte y hará que tu organismo vuelva a funcionar como un reloj. Virgo: El terreno amoroso se presentará fértil, sentirás que tu piel se estremece y una vibración de enamoramiento recorre tu ser. Te destacarás, expresarás tu elegancia, y dejarás a todos mundos con tu estilo sobrio. Alguien que te importa caerá rendido a tus pies. Libra: Los astros te pondrán frente a importantes decisiones en el plano familiar. Si tus seres queridos son demasiado exigentes llegó el momento de ponerles un límite. Tú eres muy diplomático y sabes que siempre puedes recurrir al diálogo para aliviar tensiones. Escorpio: Aumentará tu actividad mental y sentirás la necesidad de compartir tus ideas, tus pensamientos y tus opiniones. Reserva un momento durante el día para mantener una conversación seria y sensata. Encontrar un confidente te ayudará a ordenar tu mente. Sagitario: Los cuerpos celestes te incentivarán a desarrollar y poner en marcha un plan para incrementar tus ingresos y consolidarte a nivel monetario. Todo lo que precisas para tu bienestar está disponible y accesible para ti, sólo tienes que concentrarte y esforzarte para conseguirlo. Capricornio: Hoy la Luna transitará Capricornio por lo que estarás más alineado y podrás poner en práctica tu gran capacidad productiva, organizativa y de mando. Encontrarás una meta que justificará todos los esfuerzos y te afirmarás asumiendo nuevas responsabilidades. Acuario: Hoy podrías ver el vaso medio vacío y sentirte un poco abrumado frente a la realidad exterior. La soledad será tu mejor escudo protector frente a las asperezas del medio ambiente. Superarás esta sensación cuando te des cuenta que es pasajera ¡conéctate con tu ser interior! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Una energía renovadora te llevará a desarrollar proyectos en grupo y a convertirte en la voz de mando. Las otras personas te aportan una visión más práctica de la situación. Disfruta de la experiencia del intercambio y del trabajo en equipo.

