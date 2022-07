El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de agosto Sé leal contigo mismo y no le exijas al otro lo que no te puede dar. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 5 DE AGOSTO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy la Luna estará en su fase de cuarto creciente así que enfrentaremos importantes retos a nivel personal. Surgirán algunas situaciones de conflicto en el plano amoroso. Es posible que se trate de celos y en ese caso el autocontrol será fundamental. Si logras atravesar esta crisis con rectitud saldrás verdaderamente fortalecido. Sé leal contigo mismo y no le exijas al otro lo que no te puede dar. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME AMO INCONDICIONALMENTE Y ME ACEPTO TAL COMO SOY". Si hoy, 5 de agosto estás de cumpleaños… La vida te pondrá frente a decisiones importantes y deberás dejar de lado tus intereses personales para pensar en el bienestar de tu familia y de las personas que más quieres. Pero tranquilo, te sentirás protegido espiritualmente y aunque atravieses algunas dificultades todo terminará por arreglarse. La Copa de la Suerte: 12, 29, 52, 76, 85, 88 Aries Atravesarás por un período de transformación profunda en el que tendrás que realizar muchos cambios. Además, te ocuparás de temas financieros y te surgirá un negocio donde podrías incrementar considerablemente tu capital. No permitas que los temores te dominen a la hora de negociar. Tauro Este cuarto creciente pondrá los temas sentimentales en primer lugar. Será un momento ideal para dejar atrás viejos fantasmas y sacar de raíz los conflictos que amenazan con romper tus relaciones. Si te encuentras soltero busca un candidato con un perfil distinto al de tus parejas anteriores. Géminis La luna creciente traerá a primer plano el tema de la salud, así que será un buen momento para hacer un cambio en tus hábitos y para controlar esa ansiedad que te lleva a comer o a beber de más. Ingiere jugos naturales para limpiar tu cuerpo de residuos tóxicos. Cáncer En esta luna creciente estás atrayendo una energía positiva que te ayudará a conocer a alguien especial o a vivir una aventura romántica. Pero recuerda que el cariño no puede comprarse con el dinero. Déjate guiar por tus sentimientos más profundos. Leo La luna creciente te pondrá de frente a importantes decisiones. También te preocuparás por la prosperidad de tu hogar y por el bienestar de todos aquellos que dependen de ti. Escucha las opiniones de los miembros de tu familia, ya que ellos sólo desean tu bien. Virgo Aprovecha la luna creciente para observar quien de verdad está contigo en las buenas y en las malas, y no pierdas tu tiempo con personas que no te valoran realmente. Sólo acepta la compañía de quien te merezca porque recuerda ¡como tú no hay dos! Libra En este cuarto creciente deberás tener cuidado con el dinero, porque tenderás a gastar más de lo debido en actividades que no te convienen o en cosas que no necesitas. Busca una manera más eficaz para administrar e invertir tu capital. Escorpio La luna creciente podría traerte algunas discusiones con tus superiores, pero te las ingeniarás para conseguir lo que deseas. Quiero que asumas los conflictos como desafíos y que redobles tus esfuerzos. Tienes todas las condiciones para ganar. Sagitario Este cuarto creciente te invitará a mirar más allá de tus intereses y a pensar en lo que puede necesitar tu prójimo. Es un momento oportuno para llevar a cabo una obra social o para hacer un sacrificio por alguien que necesite de tu ayuda. Capricornio En este cuarto creciente conocerás gente nueva y no toda será de fiar, así que no permitas que investiguen sobre tu vida ni que intenten sacarte información. Solo entrega tu amistad a aquellos que hayan demostrado ser dignos de tu confianza. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario En esta luna creciente tendrás que dejar a un lado tu vida social para defender lo que te pertenece con todas tus fuerzas. Pero no te preocupes, conseguirás el impulso que necesitas para alcanzar tus metas. No dejes que nadie se interponga en tu camino. Piscis Nunca dudes de tus capacidades ni permitas que el desánimo se apodere de ti. Será importante que tengas una actitud positiva y que no decaigas ante cualquier dificultad. Escucha a tu voz interior que te guiará siempre por el camino correcto.

