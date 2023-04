El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de abril Conéctate con la abundancia, el dinero y las bendiciones en tu vida manifestando la mejor expresión de ti mismo, ¡brilla sin temor! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 5 DE ABRIL Les cuento que hoy la Luna transitará por Libra, así que será una buena ocasión para que les mostremos a las personas que nos rodean nuestra mejor versión y nos animemos a relacionarnos con el otro. Recuerda que las personas nos ofrecen un complemento y a través del encuentro con otro ser podemos conectar con una sensación de plenitud muy especial. La clave para que en tus alianzas reine la armonía estará en que seas respetuoso, abierto y diplomático. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LE BRINDO AL OTRO MI MEJOR SONRISA". Si hoy, 5 de abril estás de cumpleaños… Vivirás una historia de amor que te llevará a experimentar una gama de sensaciones fascinantes. Llevarás a cabo un negocio muy redituable con alguien con el que te une un vínculo fraternal. Asimilarás algunas lecciones del pasado y madurarás emocionalmente. La Copa de la Suerte: 8, 33, 41, 54, 70, 75 Aries: Con la luna opuesta a tu signo deberás conciliar tus propios intereses con los de las personas que más quieres. A partir de ahora se impone dejar de lado las actitudes dominantes para demostrar ternura y complacer a los demás. El panorama romántico será propicio. Tauro: Vuelca tu parte creativa en tus actividades cotidianas y utiliza tu sentido de la estética para aclimatar el lugar donde trabajas. Recurre a las técnicas milenarias como la Cromoterapia y el Feng Shui. Recibirás buen asesoramiento en temas de salud. Géminis: Te expresarás de una manera armónica y la belleza latente que habita en tu ser florecerá. Ábrete a vivir de un modo gratificante y a disfrutar junto a los que amas cada segundo de tu existencia. Dale a tus hijos y tu pareja la importancia que merecen. Cáncer: Estarás más tiempo en tu hogar y se incrementará el contacto con las personas que quieres. Sueles ser susceptible, pero es hora de que permitas que tus familiares tengan puntos de vista diferentes al tuyo. Será conveniente establecer acuerdos de convivencia. Leo: Las soluciones vendrán de la mano del diálogo. Di las cosas de buena manera y obtendrás una respuesta positiva. Aprende a tolerar otros modos de pensar. Será un buen momento para estudiar o cultívate a través de la lectura y los viajes. Virgo: Los temas económicos acaparan tu atención y recibirás una propuesta de negocios con excelentes perspectivas. Será un momento oportuno para generar sociedades comerciales o para buscar nuevas fuentes de ingresos. Invierte el dinero en vestuario, cosméticos y obras de arte. Libra: La Luna ingresará en libra exaltando tu belleza, tus dotes diplomáticas y tus talentos artísticos, así que aprovecha para hacer nuevos contactos y para tomar iniciativas de la mano de otras personas. Antes de hacer elecciones analiza las distintas alternativas. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: La Luna atravesará su fase final y eso te provocará una sensación de vulnerabilidad con respecto al medio que te rodea así que evita los tumultos y el roce social vano e innecesario. Si cultivas la reflexión lograrás crear ese ambiente de armonía que tanto necesitas. Sagitario: La Luna transitará por el sector de los amigos y los proyectos, así que será un momento ideal para realizar salidas en grupo, ir a fiestas y presenciar espectáculos artísticos. Las diferentes opiniones enriquecerán tus planes. Ábrete al intercambio y a la diversidad. Capricornio: El grado de exposición aumentará y, por momentos, tendrás la sensación de estar rindiendo un examen. En lugar de avanzar solo trata de relacionarte con personas influyentes y compartir el peso de la responsabilidad. La colaboración será clave para cumplir tus propósitos. Acuario: Te conectarás con personas de gran conocimiento y nivel cultural que serán como un faro de luz en el camino. También hay grandes oportunidades de que te vincules con extranjeros y que realices un viaje romántico. En temas legales la balanza se inclinará a tu favor. Piscis: Tu erotismo e instintos ocultos estarán a flor de piel. Se incrementará tu magnetismo y conseguirás despertar deseo en los demás. Elabora estrategias para cautivar a tu compañero de alcoba. Llegarás al éxtasis si te muestras suave y complaciente. Recuerda que la seducción es un arte.

