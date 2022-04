El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de abril Es un buen momento para que seas muy humanitario y tengas gestos protectores con tus seres queridos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 7 DE ABRIL ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna ingresará en la constelación de Cáncer y a su paso hará un maravilloso trígono con Venus, por eso estaremos en contacto con nuestros sentimientos y nuestro universo afectivo. Es un momento para que seas muy humanitario y comprensivo y para que tengas gestos protectores con tus seres queridos. Sintonízate con la vibración de Oshun la deidad que en la cultura yoruba representa al amor y a las aguas dulces. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY AFECTUOSO Y AMABLE". Si hoy, 7 de abril estás de cumpleaños… Durante este año la capacitación será clave para allanarte el futuro. Se presentarán retos que atravesarás exitosamente gracias a tu ingenio. Te ofrecerán un empleo muy conveniente o cumplirás funciones más importantes en tu trabajo actual. La Copa de la Suerte: 15, 21, 44, 59, 75, 86 Aries:Será una ocasión especial para fomentar el contacto con tus seres queridos. Una vibración muy positiva te llevará a ser más comprensivo con tus familiares y a ofrecerles tu colaboración. Oshun te ayudará a conectar con tus orígenes y echar raíces profundas. Tauro:Será una excelente ocasión para cultivar la comunicación con tus hermanos, parientes y vecinos. La vibración de Oshun te permitirá relacionarte de manera fácil y fluida. También será un buen momento para leer y mantenerte informado sobre tus temas de interés. Géminis:Oshun te dice que te des algunos gustos. Aprovecha para proveerte de ropa nueva, también podrías conseguir un adorno para tu casa o comprar una rica comida para compartir con tus seres queridos. Proponte que todo lo que hagas hoy sea como un regalo personal para ti. Cáncer:Ahora te sentirás más carismático y popular que nunca porque Oshun te envolverá de calidez y sensualidad. Compartirás momentos con los que más quieres y te mostrarás al mundo con tu identidad más definida. Te convertirás en una fuente de inspiración para muchas personas. Leo:Estás cerrando un ciclo lunar así que te vendrá muy bien hacer una pausa y reflexionar sobre lo que te ha sucedido últimamente. El contacto con el agua te ayudará a relajarte y a conectarte con tu intuición. Oshun te dice que crees una atmósfera tranquila a tu alrededor. Virgo:Llegó el momento de que disfrutes de tus vínculos y de tu tiempo libre. Tendrás una lluvia de invitaciones para encuentros o actividades. Conocerás a personas encantadoras que traerán magia a tu vida. Oshun te dice que la bienvenida al amor y a la amistad. Libra:La concentración y el trato humanitario serán claves para tu buen desenvolvimiento profesional. Te has sabido ganar el cariño y el respeto de la gente y has alcanzado una excelente reputación. Oshun te ayudará a establecer alianzas estratégicas que te permitirán alcanzar tus objetivos. Escorpio:Sentirás deseos de ampliar tus conocimientos y expandir tus horizontes. Si fortaleces el contacto con tus creencias mejorarás tu estado ánimo. Oshun te dice que es un buen momento para viajar, para capacitarte o para conectarte con tu maestro interior. Sagitario:No permitas que el trajín del día te genere tensión, porque a la noche se abrirán las compuertas del amor para que vivas momentos inolvidables. Oshun te dice que te entregues en cuerpo y alma en el lecho y que uses un perfume de esencias acuáticas. Capricornio:Estás maravillosamente predispuesto para las relaciones románticas. Habrá un ida y vuelta de gestos tiernos entre tú y tu pareja. Si te encuentras soltero prepárate porque tendrás una propuesta muy especial. Oshun te dice que es tiempo de vincularse de una forma más afectiva. Acuario:Estarás ocupado en resolver las cuestiones del día a día. La práctica de ejercicio físico te ayudará a eliminar toxinas, oxigenar tus pulmones y mejorar tu circulación. Oshun te dice que trates tu cuerpo con mucho amor porque es tu recinto sagrado. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Tu imaginación y sensibilidad estarán en su máxima expresión. Funcionarás como un canal de energía creativa y llegarás a los corazones de las personas que te rodean. Oshun te dice que esta es la ocasión ideal para escribir, danzar, pintar y para jugar al amor ¡suéltate!

