El Niño Prodigio: Horóscopo para el 5 de abril Conoce cuál es el Dios hindú según tu signo zodiacal y la sabiduría que aporta a tu vida. Mira las predicciones de hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES 5 DE ABRIL Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Este día les traigo para cada signo los dones de un dios Hindú diferente. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: Eres un ser heroico y el dios arcaico Indra te traerá el don de energía creadora y te ayudará a vencer cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Tenlo presente en los momentos que des inicio a un nuevo emprendimiento. Tauro: Recibe de la diosa Lakshimi el don de la riqueza y la prosperidad. En los momentos en que necesites ideas para hacer buenos negocios recuerda a esta deidad generosa. Confía en que siempre te llegarán los recursos para cuidar de tu familia. Géminis: El dios Rama te otorgará el don de una conducta intachable y te ayudará a extraer aprendizajes de cada una de tus experiencias. Cuando te encuentres en un dilema evoca la energía de esta deidad y ya verás cómo das con el camino correcto. Cáncer: La diosamadre Aditi te otorgará el don de la liberación tanto para ti como para los que están a tu cuidado. Gracias a su ayuda no te dejarás dominar por el miedo y te desprenderás de cualquier carga. Confía en que tus intuiciones son buenas. Leo: Surya te entregará los dones de la claridad y la organización. Así que, en los momentos en que te encuentres un poco decaído invoca esta energía lumínica para activarte. Ya verás cómo esta deidad del sol te ayudará a encontrar tu propósito vital. Virgo: Los mil ojos de Varuna te ayudarán a estar en todos los detalles y a que nada se te escape. Esta deidad te brindará múltiples herramientas para administrar tus recursos y te mostrará como preservarlos. Además te otorgará el don de la artesanía. Libra: Recibe de Krishna los dones de la belleza y la seducción. Si en algún momento te sientes un poco aburrido o desmotivado evoca los atributos de esta deidad india para que te ayude a disfrutar de la vida y del sexo. No te faltarán admiradores. Escorpio: La diosa guerrera Durga te ayudará a explorar tu lado más íntimo para deshacerte de tus demonios internos como el temor, el apego desmedido o la ignorancia. Hay veces que es necesario atravesar la noche para que vuelva a amanecer. Recibe el don de la transformación. Sagitario: Las cualidades de Ganesha te ayudarán a vencer todos los obstáculos y a resolver cualquier inconveniente. Permite que la dulzura y la alegría de esta deidad te acompañen siempre en tu recorrido. Recibe los dones de la suerte y la sabiduría. Capricornio: El tercer ojo de Shiva te ayudará a ver cosas que otros seres no pueden percibir. Esta deidad te otorgará el don del discernimiento y por lo tanto podrás distinguir lo verdadero de lo ilusorio. Tu gran disciplina te permitirá alcanzar tu objetivo máximo. Acuario: El diosgeneroso y protector Vayu te otorgará el don de la invisibilidad para que puedas aparecer de imprevisto y vigilar a tus adversarios. Además gracias a la energía inteligente de esta deidad podrás servir y beneficiar a otros seres humanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Saraswati te ayudará a conocerte mejor a ti mismo y a que halles tu esencia. Gracias a la pureza de tus actos alcanzarás la sabiduría universal. Recibe de esta diosa el don de la creatividad y de las bellas artes. Cultiva la sinceridad para encontrar su guía. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 7, 20, 27, 31, 43, 69 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

