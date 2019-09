5 cosas que debes saber si sales con un Tauro ¿Estás pensando en salir con un Tauro? ¡Aquí te decimos 5 cosas que podrían interesarte a la hora de iniciar un romance con los nacidos bajo el signo del torito! By Mayra Mangal and Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Quienes nacieron entre el 20 de abril y el 20 de mayo pertenecen al signo de Tauro. Y es fácil comprender porqué muchos caen redonditos por los taurinos: son sensuales, sibaritas y muy sexy. Afortunadamente los astros nos dan muchas claves a la hora de salir con los nacidos bajo el signo del toro . Tauro es “hijo de Venus”, asegura Walter Mercado, astrólogo de cabecera de People en Español, “la pasión y el romance no pueden faltar” en la vida de los taureanos. Aquí te damos 5 detalles importantes que hay que saber si estás pensando iniciar o si ya has comenzado una relación con una persona nacida bajo este signo: Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 1.- Tauro es sensual, inteligente y activo

Cuando se repartió el sex-appeal, los primeros que estaban en línea fueron los tauranos. La mujer de Tauro es la pareja ideal para muchos hombres. 2.- Exigen fidelidad

A los nacidos bajo este signo les gusta mantener al ser amado a su lado. Disfrutan el estar unidos a alguien o del matrimonio. Son fieles y exigen los mismo a cambio. 3.- Son sibaritas

El camino para conquistar el corazón de un hombre Tauro es a través del estómago, les fascina la comida gourmet y los buenos vinos. Tienen hambre de amor y de comida. A las mujeres Tauro les gustan los objetos de lujo, un hogar cómodo y la buena compañía. 4.-Cómo conquistarlos

A Tauro le gusta la persona que se vista bien y con buen gusto para todo. También les gusta que los mimen, los cuiden y le den mucho cariñito. Debe saber cocinar muy bien, ser hacendoso, trabajador y saber destacar sus mejores encantos. 5.- Los tres signos que enamorarán a Tauro en el 2019

"Escorpio, Piscis y Cáncer", serán sus signos más afines, asegura Walter en sus predicciones anuales.

