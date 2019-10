5 cosas que debes saber si sales con un Escorpio ¡Aquí te decimos 5 cosas que podrían interesarte a la hora de iniciar un romance con los nacidos bajo el signo de Escorpio! By Mayra Mangal and Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A la hora de comenzar una relación existen muchas interrogantes sobre esa personita especial que te ha cautivado. Afortunadamente, los astros están de tu lado y gracias al zodiaco es posible conocer los rasgos de personalidad que distinguen a cada signo y que podrían ayudarte a la hora de iniciar un romance. En el caso de Escorpio, los nacidos bajo este signo son “sinónimo de sensualidad y de gran atractivo sexual,“, asegura Walter Mercado, astrólogo de cabecera de People en Español. La pasión y el sexo no pueden faltar en la vida de los escorpiones. Aquí te damos 5 detalles importantes que hay que saber si estás pensando iniciar o si ya has comenzado una relación con una persona nacida bajo este signo: Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 1.- Son pura pasión

Escorpio es sinónimo de sensualidad y de gran atractivo sexual, puramente espontáneo y natural en ellas. Sin necesidad de decir nada, destilan magnetismo y persuasión.

2.- Con muy celosos

Es fiel y espera lo mismo a cambio, ya que no perdona las infidelidades. A veces es difícil para los nacidos bajo este signo el poder controlar sus celos y aprender a confiar más en su pareja y en el amor que ésta les ofrece. 3.- Son irresistibles

Cuando Escorpio se lanza a la conquista no hay quien pueda con su embrujo. Al hablar destilan magnetismo y persuasión. “Dominan con su mirada hipnótica de serpiente”, asegura Walter. Son tan sexy que a veces incluso con poco maquillaje o el cabello despeinado hacen que todos caigan redonditos. 4.-Valoran el compromiso

Así como es celoso, Escorpio es sumamente fiel le gusta comprometerse. Las relaciones amorosas son muy importantes para él porque no se toma el romance a la ligera. 5.- Su pareja ideal

Signos más afines son Tauro, Cáncer y Piscis. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image 5 cosas que debes saber si sales con un Escorpio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.