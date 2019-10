5 cosas que debes saber si sales con un Aries Walter Mercado te cuenta 5 cosas que podrían interesarte si sales con alguien del signo Aries. By Mayra Mangal and Walter Mercado para People en Español ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aries: ¿Cómo podemos atraer a los nacidos bajo ese signo? ¿Cómo son como amantes? ¿Cómo se enamoran? “Regidos por el planeta Marte son guerreros, impulsivos y sumamente activos”, nos explica Walter Mercado, astrólogo de cabecera de People en Español, sobre los nacidos bajo este signo, es decir entre 20 de marzo y el 19 de abril. Aquí te decimos 5 detalles importantes para una relación con los nacidos bajo el signo de Aries: Image zoom Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 1.- Su media naranja es su opuesto

El hombre Aries busca una mujer exageradamente femenina. Debe de usar vestidos vaporosos, faldas cortas, tener el pelo largo y con buen sentido del humor. Nunca se debe mostrar débil ni ser ignorante. La mujer ariana busca un hombre sumamente masculino, romántico y apasionado, que la haga sentir que ella ocupa un lugar muy especial en su vida. A ella le gustan las sorpresas y los pequeños detalles. 2.- Ocultan sus sentimientos

La persona de Aries posee mucho sex-appeal, aunque nunca lo hace obvio ni aparente. Su lógica, su sentido común, su ambición e imparcialidad los hace lucir fuertes, positivos y auto-suficientes. Detrás de la máscara exterior de cada ariano(a) existe la ternura, el amor, la sensibilidad y una gran comprensión. 3.-Donde ponen el ojo…

Lo que les gusta lo toman. Si se enamoran, lucharán hasta conseguirlo porque nunca acepta un no. Luchan contra lo que sea sin desarrollar odio hacia nadie. 4.-Tienen un gran corazón

Rara vez son personas maquiavélicas o de mala voluntad. Luchan contra lo que sea sin desarrollar odio hacia nadie. Tienen por lo general un gran corazón y un gran amor para dar. Buscan personas pasivas y con muy buenas cualidades.

5.-Signos más compatibles:

Leo, Sagitario y Libra Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image 5 cosas que debes saber si sales con un Aries

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.