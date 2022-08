El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de septiembre Apégate a tu sabiduría y recuerda que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 4 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Sagitario y hará fuertes aspectos con Neptuno, así que estaremos muy consagrados a nuestras creencias o causas superiores. Es posible que visites un lugar de fe o que conozcas a una persona que te llene de inspiración. Sin embargo, deberás cuidarte de los falsos profetas o de aquellos que ofrecen soluciones mágicas para todos los problemas. Recuerda que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI SABIDURÍA ME PERMITE DINTINGUIR AQUELLO QUE ES VERDADERO". Si hoy, 4 de septiembre estás de cumpleaños… Será un año excelente para que accedas a una vivienda propia, rentes una casa más grande o realices negocios inmobiliarios. Retomarás la conexión con alguien del pasado y esto te provocará un sinfín de emociones. En lo profesional, buscarás abrirte nuevos caminos. La Copa de la Suerte: 2, 25, 34, 66, 70, 97 Aries: Podrías experimentar ciertas vacilaciones, sin causa conocida ya que estas sensaciones provienen de tu inconsciente. Aunque la mayoría de tus temores son producto de tu imaginación, te sugiero que no exageres las posibilidades de tus proyectos, ni te entusiasmes de más. Tauro: Si estabas esperando cobrar algo o recibir un préstamo es probable que surjan demoras. Controla con cuidado cheques y facturas para no cometer errores. Además, deberás mantenerte firme en tu posición y no ceder ante algunas presiones externas que solo pretenden debilitarte. Géminis: Será un momento positivo en el amor debido a tu tolerancia y deseos de que los demás se sientan bien. Pero no hagas planes a largo plazo porque, por ahora, el panorama es un poco incierto. Simplemente disfruta el momento presente, sin mayores expectativas. Cáncer: Si quieres disponer de más tiempo libre será conveniente que hagas algunos reajustes en tu agenda. Pon buena voluntad para conciliar tus sueños con la realidad cotidiana. No siempre todo es tan perfecto como desearías, pero las pequeñas cosas de todos los días también tienen su encanto. Leo: Si tienes contacto con niños pequeños ten en cuenta que los cuentos y leyendas te servirán para transmitirles conocimientos. Respecto a lo afectivo no permitas que tus ilusiones te alejen de la realidad, abre bien los ojos y confía solamente en tus propios sentimientos. Virgo: Las tareas de la casa y las demandas de las personas con quienes convives absorberán tu atención. Será importante que tu familia comprenda que necesitas tu espacio. Las interferencias de terceros podrían generar confusión, así que te recomiendo que no lleves gente a tu casa. Libra:Tu actitud mental será más abierta y tomarás conciencia de que hace mucho tiempo que no disfrutas de tu tiempo libre, así que dejarás por un rato las obligaciones para salir y divertirte. Sin embargo, deberás tener cuidado con los olvidos y las pequeñas distracciones domésticas. Escorpio: Abre los ojos y mantén tu estado de alerta porque deberás descubrir algún intento de fraude. Evita firmar acuerdos, contratos o comprometerte si el panorama que se te presenta no es claro. No busques afecto donde haya intereses de dinero en juego. Sagitario: Te acompañará una alta dosis de confianza y despertarás mucha admiración. Trata de que tu vida familiar no te absorba demasiado tiempo porque, aunque tu actitud resulte algo egoísta, ahora lo más importante es complacer tus propios deseos e intereses. Capricornio:Necesitarás alejarte de las energías perturbadoras, los chismes y las falsedades que circulan a tu alrededor. El silencio, la meditación y los rezos serán tus mejores aliados para encontrar el bienestar espiritual. La verdad se encuentra en tu interior ¡escúchala! ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Estarás dispuesto a funcionar en equipo, pero antes deberás poner en claro los temas de dinero para que no surjan decepciones en el futuro. Ten cuidado en relación a las amistades y sitios que frecuentas porque podrías ser embaucado por personas que pertenecen a tu círculo social. Piscis: Las responsabilidades te quitarán tiempo para dedicarte a tus propios intereses, así que deberás organizarte si quieres seguir con las actividades que te gustan. Pero no dejes que tu voluntad flaquee ni acentúes tu tendencia natural a la evasión.

