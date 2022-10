El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de octubre Expande tu mente y ábrete a otras perspectivas y a nuevas amistades. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 4 DE OCTUBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy se celebra el día de Francisco de Asís, el Santo protector de los animales y necesitados, al que se le pueden elevar pedidos de salud para personas y animales, y para la paz en el mundo. Por otro lado, la Luna transitará por Acuario y hará aspectos muy armónicos con Júpiter y Venus, así que estaremos bien dispuestos para relacionarnos y generar amistades nuevas. Quiero que te abras a otras perspectivas y que tengas contacto con los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN SER AMIGABLE, AGRADABLE Y CONFIABLE". Si hoy, 4 de octubre estás de cumpleaños… Durante este año resolverás favorablemente asuntos legales o judiciales. Te animarás a expresar tus talentos creativos y la confianza en ti mismo irá aumentando a medida que te vayas animando a probar cosas nuevas. Será un ciclo ideal para que tomes impulso y aceleres tus proyectos. La Copa de la Suerte: 12, 23, 56, 77, 91, 98 Aries: Se intensificará tu vida social y concurrirás a eventos donde habrá gran variedad de personas. Los encuentros con los demás te traerán la oportunidad de compartir experiencias y crecer. Harás nuevos amigos y sentirás que se conocen desde siempre. Tauro: Has alcanzado una posición de reconocimiento y no puedes descuidar lo que construiste con tanto trabajo. Así que quiero que continúes esforzándote y haciendo honor a tu buena reputación. Los contactos que hagas en este día serán útiles para tu futuro profesional. Géminis: Aumentará tu entusiasmo y tus ganas de disfrutar de la vida. Sentirás la necesidad de ampliar tus conocimientos tanto a través del estudio como de los viajes. Podrías recibir propuestas del exterior a las que deberás estar atento ya que te permitirán expandirte. Cáncer: Los temas sexuales cobrarán relevancia y vivirás tu erotismo intensamente. Lograrás vencer la timidez, estarás más audaz que de costumbre y te lanzarás a improvisar. Tendrás muy claro que a la hora de la intimidad no importa la edad, ni las apariencias. Leo: Participarás de actividades sociales donde tendrás el gusto de rodearte de personas que comparten tu modo de pensar y tus intereses y hasta podrías encontrar un nuevo amor en alguno de estos eventos. Entrarás en una "sintonía espiritual" con tu pareja. Virgo: Te dedicarás a ordenar tu casa o lugar de trabajo. Además, será una buena ocasión para comprar productos o artefactos que ayuden a mejorar tu calidad de vida. También es aconsejable que incorpores a tu rutina la actividad física y renueves tus energías a través del deporte. Libra: Participarás en actividades de placer, juego y deportes. Si estás trabajando en un proyecto creativo será el momento de darle el toque final para presentarlo al "mundo". Si estás soltero, podrías iniciar un noviazgo con alguien que conocerás casualmente en una reunión con amigos. Escorpio: Ahora mejorarán tus relaciones familiares y afectivas porque estarás más tolerante y con buen sentido del humor. Será un momento favorable para armar un grupo de estudio en tu casa, recibir amigos, o hacer cambios en la decoración. Sagitario: Será un día de mucho movimiento, viajes cortos, contactos y comunicación. Tu entorno más cercano se volverá más divertido y siempre encontrarás un cómplice para tus travesuras. También se activarán favorablemente temas relacionados con los estudios y la enseñanza. Capricornio: Podrían presentarse algunas demoras en asuntos de dinero, así que no será conveniente que hagas nuevas inversiones, sin embargo, será un período favorable para renegociar contratos o préstamos y para comprar artículos de segunda mano u oportunidades. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: La luna en tu signo realzará tu originalidad y te llevará a revolucionar tu medio ambiente con tu alta vibración. Ahora será importante que te liberes de lo que te tenía atrapado, pero no exageres ni actúes bajo un estado de excitación nerviosa. Piscis: Valorarás a las amistades que respeten tus silencios y tus distancias sin reclamar tu presencia. Descubrirás que en soledad puedes alcanzar un mayor nivel de libertad. Será un buen momento para conectarte con tu inspiración creativa o escribir un diario con tus vivencias íntimas.

