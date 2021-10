El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de octubre El planeta del amor ingresará pronto al signo de sagitario. ¡Descubre cómo este fenómeno afectará a tu sigo con las predicciones de El Niño Prodigio! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 4 DE OCTUBRE Y eso mi gente bella, esta semana Venus, el astro del amor, ingresará en el signo de Sagitario. Este tránsito sucederá del 8 de octubre al 5 de noviembre, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Conocerás a personas muy idealistas que te motivarán a ampliar los horizontes. Si te encuentras en pareja será un momento ideal para realizar un viaje romántico. Si estás soltero podrías conocer alguna persona de una cultura diferente o de otra región. Será una etapa feliz. Tauro: A la hora de la intimidad recurrirás a herramientas de seducción novedosas como pueden ser un aroma exótico o una prenda sugerente. Lo cierto es que te animarás a avanzar más allá de los límites acostumbrados. También sentirás confianza y buena química a nivel íntimo. Géminis: Generarás alianzas muy fructíferas. Si te encuentras en pareja será un período en el que prevalecerá la armonía y en el que aflorará el idilio de los primeros tiempos. Si estás soltero, entonces, hay grandes chances de que encuentres a la persona de tus sueños. Cáncer: Tu vida cotidiana tomará un nuevo color y se tornará mucho más llevadera. En el trabajo podrían delegarte tareas más interesantes o también es factible que te sientas atraído hacia un compañero. Conocerás a gente que te dará buenos consejos en relación al cuidado corporal. Leo: En plano sentimental te sentirás motivado y contarás con un plus de buena suerte. Además, será un buen momento para que apuestes a un nuevo look que te haga lucir más jovial y realce tus atractivos. Si tienes hijos, te traerán muchas alegrías. Virgo: Tu vida familiar será dichosa y tu hogar se convertirá en un ámbito ideal para el reencuentro. Será un buen momento para zanjar cualquier diferencia que en el pasado te haya distanciado de tus parientes. Abrirás el arcón de los recuerdos y reaparecerá un amor. Libra: Será una etapa en la que tendrás bellos momentos de recreo y distracción. Podrías aprovechar para hacer un viaje relámpago, una excursión o un paseo que te saque de la rutina. Además, tendrás diálogos muy sugerentes que encenderán tu mente y estimularán tu curiosidad. Escorpio: En esta etapa podrías hacer nuevas alianzas comerciales que te ayudarán a ampliar tus ingresos. También te darás cuenta de que la vida es para disfrutarla e invertirás más en tu bienestar. Regálate un día de spa o una buena sesión de masajes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sagitario: Venus, la estrella del amor y la belleza, te traerá muchas bendiciones. Será una etapa en la que tus encantos naturales se exaltarán y estarás mucho más seductor. Tendrás modos más delicados y atraerás a tu lado a personas que compartirán tus ideales. Capricornio: Será un buen momento para que te conectes con la inspiración creativa y para que cultives un estilo de vida más espiritual. Estarás dispuesto a hacer algunos sacrificios por tu pareja o por otras personas a las que aprecias. Resolverás temas de tu pasado amoroso. Acuario: Tu círculo de amistades se volverá muy sugerente y estimulante. Conocerás a personas encantadoras que traerán una cuota extra de glamour a tu vida. Será un período ideal para que acudas a eventos sociales y a fiestas. La interacción te llenará de optimismo. Piscis: Las relaciones públicas serán claves para que cumplas tus metas. Si tienes alguna profesión vinculada con el arte, la estética o el turismo este será un momento especialmente benéfico. Si estás en la búsqueda de un empleo prepárate porque podrían surgir propuestas interesantes. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 7, 25, 49, 58, 75, 92 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

