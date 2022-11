El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de noviembre Deja que tu alma tome el timón de tu vida y simplemente dedícate a fluir. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 4 DE NOVIEMBRE ¡Feliz viernes, mi gente linda! Les cuento que hoy es el día de San Carlos Borromeo, así que si tienes preocupaciones económicas enciéndele una vela y dedícale una oración para que te ayude. Por otro lado, la Luna estará muy cerquita de Neptuno y de Júpiter por lo que estarás embebido en una vibración muy amorosa. Será una buena ocasión para que te conectes con el mundo de lo místico y espiritual. Deja que tu alma tome el timón de tu vida y simplemente dedícate a fluir. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY EN SINTONÍA CON LA TRAMA INVISIBLE". Si hoy, 4 de noviembre estás de cumpleaños… Todo indica que tendrás un año de plenitud y que te vincularás con personas que harán que emerja lo mejor de ti. Confía más en ti mismo y dedícale más tiempo a tus hobbies y pasatiempos. Lograrás hechizar el corazón del ser que amas. La Copa de la Suerte: 18, 22, 23, 36, 79, 90 Aries Algunas actividades que comenzaste hace veintiocho días llegarán a su culminación. Estarás dispuesto a ayudar a los demás y a comprender sus sentimientos y necesidades. Comenzarás a percibir cuál es tu misión espiritual y el motivo esencial por el que has encarnado en esta tierra. Tauro Es probable que participes de eventos o reuniones donde haya mucha gente. Harás contactos sociales y te relacionarás con personas de otros países y culturas. Te integrarás muy bien a los grupos y te sentirás entre amigos así que podrás intercambiar ideas con gran fluidez. Géminis Ampliarás tus horizontes profesionales haciendo intercambios con otras sucursales o realizando viajes de trabajo. Alcanzarás tus metas siempre y cuando estés dispuesto a prepararte. Si estás desocupado aprovecha tu tiempo libre para capacitarte a la espera de una nueva oportunidad. Cáncer Estarás rodeado de personas de diferentes nacionalidades y esto te motivará para aprender otros idiomas y conocer otras costumbres. Si decides realizar un viaje de larga distancia, será para dar a tu vida un nuevo sentido, te irás siendo uno y volverás siendo otro más sabio. Leo Desarrollarás tus facultades intuitivas y te liberarás de muchos temores y bloqueos internos que te impedían disfrutar la vida. También tendrás la oportunidad de redescubrir tu sexualidad. Una atmósfera envolvente y música suave prepararán el ambiente ideal para el momento del erotismo. Virgo Te llevarás bien con los demás mientras no les exijas posturas firmes. Si estás soltero, mira bien a tu alrededor porque las oportunidades románticas se pueden presentar a la vuelta de la esquina. Si estás en pareja podrían hacer juntos un viaje o excursión. Libra Los astros te beneficiarán para realizar trabajos de gran envergadura, formar buenos equipos y optimizar los métodos. Si estás en busca de empleo no dudes en pedir ayuda porque contarás con la suerte de despertar simpatía y confianza en los demás. Escorpio Tu inspiración creativa estará a flor de piel. Podrías experimentar emociones sublimes cantando, bailando o mirando algún espectáculo musical. Además, te atraerá alguien con quien tienes afinidad de gustos musicales y artísticos. Tendrás vivencias cargadas de magia y romanticismo. Sagitario Darás comienzo a una nueva etapa de tu vida hogareña y establecerás una conexión muy profunda con tus familiares. Sentirás que cuentas con apoyo incondicional a nivel afectivo. Considerarás la posibilidad de irte a vivir a un lugar de mar. Capricornio Tu forma de comunicarte será más abierta y sensible que de costumbre. Tus emociones pueden predominar sobre las ideas, por lo que podrías estar más distraído y cometer errores, así que ten cuidado si tienes que firmar documentos o hacer gestiones importantes. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Los astros te ayudarán para que mejores tu economía. Si tienes empleo hay posibilidades de incrementar tus ganancias por un aumento de sueldo o porque harás actividades extras. Si regalas algo no esperes que te den otra cosa a cambio, simplemente disfruta del placer de dar. Piscis Emprenderás el día lleno de energía, aumentará tu confianza y tendrás fuerza para alcanzar tus metas. Un nuevo camino se abrirá ante ti y una estela de bendiciones se extenderá en tu vida. Estarás en expansión y ampliarás tus horizontes gracias a tu sabiduría y optimismo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.