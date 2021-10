El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de noviembre Conéctate con tu deseo oculto y revitaliza tu vida sexual. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Hoy prepárense para darle la bienvenida a la Luna Nueva en Escorpio. Este es un evento astrológico muy poderoso porque nos permite conectarnos con nuestro torrente instintivo, echar luz sobre nuestras emociones más profundas y traer a la superficie algunos tesoros que habitan en lo más hondo de nuestro ser. Quiero que seas consciente del inmenso poder de transformación que tienes. Recuerda que eres capaz de cambiar tu vida. Conéctate con tu deseo oculto y revitaliza tu vida sexual. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY HONESTO CONMIGO MISMO PARA QUE FLUYA MI FUERZA Y POTENCIA". Si hoy, 4 noviembre, estás de cumpleaños… Con la Luna y Marte en tu signo te sentirás especialmente dinámico y con deseos de embarcarte en nuevas aventuras. Todos lo que emprendas te apasionará y prosperará porque estará bien enraizado. Te sentirás muy unido a tus seres queridos y los defenderás con uñas y dientes. La Copa de la Suerte: 8, 24, 44, 59, 73, 99 Aries: Bajo la influencia de la luna nueva en Escorpio tu sed de pasión y erotismo será muy potente. Tu vida sexual se verá estimulada y nada te detendrá para obtener lo que deseas. A nivel íntimo vivirás experiencias muy profundas y te sentirás renacer. Tauro: Esta lunación te planteará la oportunidad de un nuevo amanecer en el campo de las relaciones y crecerán tus deseos de estrechar los lazos de unión con tu pareja. Si te encuentras soltero abre los ojos porque hay alguien que está verdaderamente interesado en ti. Géminis: Tu cuerpo te pide que abandones los hábitos negativos. Tu peor enemigo será el pesimismo así que no le des lugar en tu mente. La debilidad que sientes proviene de una mala alimentación, poco descanso y falta de luz solar. Comienza una rutina saludable. Cáncer: En esta luna nueva tu inspiración creativa, tus instintos y tus emociones están a flor de piel. Ejercerás un poder magnético e hipnótico sobre los demás y sentirás la vida fluir por cada uno de los poros de tu piel. Habrá un resurgir en el terreno amoroso. Leo: Cuida rigurosamente tus relaciones más cercanas porque necesitas intensificar los lazos afectivos. Los vínculos familiares han sido conflictivos en el pasado, pero ahora debes hacer hincapié en lo que te une a los que más quieres y no en lo que te separa. Virgo: Hoy busca ponerte en contacto con tus amigos íntimos, sin importar cuán lejos estén, necesitarás de su consejo y soporte. Entablar un diálogo honesto y profundo te ayudará a sanar. Abandona esos pensamientos negativos y conéctate con las fuerzas positivas del universo. Libra: Te volverás más aguerrido con las finanzas y te animarás a pelear por lo que te corresponde. En cuestiones de dinero recuerda mantener tu cabeza fría. A la hora de negociar habrá mucho en juego y por momentos te sentirás un poco desequilibrado. No pierdas de vista tu norte. Escorpio:Bajo la influencia de la Luna Nueva y la energía iluminadora de Urano despertarás nuevas facetas acerca de tu situación personal y cambiarás tu manera de vincularte con las demás personas. La vida se volverá más intensa a cada instante. Sagitario: Hoy no te fuerces a hacer nada para lo que no te sientas preparado, has una pausa para reflexionar y busca las respuestas que necesites en lecturas espirituales y metafísicas. Aprovecha para cortar de raíz con esas emociones que te perturban. Capricornio: Hoy sentirás que te desprendes de todo lo viejo de cara a un futuro mejor. Te lloverán oportunidades para transformar y modernizar tu vida. Organiza tu agenda para dedicar más tiempo a las actividades sociales. Tiende una mano a ese amigo que te necesita. Acuario: Tu campo laboral se convertirá en una fuente inagotable de oportunidades de ascenso. Tu intuición no te traicionará y te dictará los pasos a seguir para alcanzar el éxito haciendo lo que mejor te sale. Surgirá una nueva fase de ti que te ayudará consagrarte públicamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Aquello que te parecía difícil se volverá posible y defenderás con uñas y dientes tus convicciones. Gracias a tu compromiso una verdad se revelará para ti y todo cobrará un significado más profundo. Las experiencias se volverán más intensas bajo esta nueva luz.

