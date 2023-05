El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de mayo La fuerza de Luna y Saturno unidos te ayudarán a poner punto final a una situación conflictiva y dolorosa que vienes pasando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 4 DE MAYO El trigono entre la Luna y Saturno nos ayudará a dominar y mantener a raya las emociones más intensas y primitivas que habitan en nuestro interior. Les cuento que el aprendizaje de esta configuración se basa en reconocer cuando es momento de poner un punto final a una situación conflictiva. También seremos muy leales y le demostremos nuestro apoyo incondicional a aquellas personas a las que nos sentimos profundamente unidas. Los astros nos enseñarán que, con fuerza de voluntad y siguiendo los pasos correctos, se supera cualquier experiencia dolorosa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AUNQUE HAYA SOMBRA Y OSCURIDAD ME MANTENGO ÍNTEGRO". Si hoy, 4 de mayo estás de cumpleaños… Recuperarás la fe en el amor, pero cuidado porque también estarás con tendencia a idealizar a las personas con las que te relaciones y a ver la vida con unos lentes color de rosa. Los negocios vinculados con el turismo irán muy bien. La Copa de la Suerte: 7, 23, 59, 86, 91, 00 Aries: Hoy cerrarás exitosamente una gestión vinculada a bancos, tarjetas de crédito, hipotecas o temas de herencias. Podrían surgir ciertas fricciones con tus socios comerciales porque estarás más cauto y ahorrativo. Descubrirás un secreto que te servirá para escalar profesionalmente. Tauro: A nivel romántico vivirás experiencias que te harán madurar y sentirte mejor contigo mismo y con los demás. Si estás soltero, prepárate porque tienes un admirador entre tus amistades que te hará una propuesta muy seria. Te plantearás que proyecto de pareja te interesa construir. Géminis: Te volviste una persona ordenada y metódica y eso te trajo excelentes resultados en el ámbito de trabajo. Es posible que te postules para un ascenso o que te ofrezcan un puesto jerárquico. Si estás desempleado no será por mucho tiempo más. Cáncer: Serás favorecido por el cambio de luna que te potenciará y acentuará tu magnetismo. Una persona muy experimentada guiará tus pasos para que puedas cumplir el deseo de tu corazón. Algo que antes considerabas como un hobby o pasatiempo tomará una dimensión más seria. Leo: Buscarás privacidad y te ocuparás de algunos asuntos domésticos que te quedaron pendientes. Asumirás mayores responsabilidades en el escenario familiar y tendrás la última palabra a la hora de tomar decisiones. Te ocuparás de temas escabrosos, pero mantendrás las emociones bajo control. Virgo: Tendrás una conversación muy importante con tu pareja, tu socio o una persona que hoy ocupa un rol protagónico en tu vida. Los demás te plantearán sus condiciones y tu deberás decidir si las aceptas o no. Evalúa bien las alternativas antes de dar una respuesta. Libra: Llegó la hora de centrarte en planificar tu situación económica y rendir tu dinero. Es momento de ahorrar, de poner en orden tus cuentas y de pensar en inversiones a largo plazo. Al negociar, te sugiero que sigas una estrategia y que no actúes de forma improvisada. Escorpio: La Luna ingresará en tu signo otorgándote vitalidad, exaltando tu poder personal e induciéndote a la toma de decisiones. Asumirás una actitud más comprometida con respecto a lo que sientes y si tienes hijos te esforzarás por brindarles apoyo. Niño Prodigioa Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Ya sea que se encuentren en este plano o no, establecerás una conexión muy profunda con tus padres y abuelos. También podrás cerrar con una etapa un poco ardua a nivel familiar. Asimilarás las lecciones y te volverás un ser mucho más sólido a nivel espiritual. Capricornio: Para concretar tu sueño más preciado necesitas investigar, informarte y asesorarte adecuadamente. Las personas que te rodean se interesarán en tus proyectos y te brindarán aportes muy útiles. Seleccionarás muy bien a tus amigos y a quienes les cuentas tus cosas. Acuario: Te vincularás con gente de poder que te ayudará a cumplir tus metas profesionales y a posicionarte. Todo tu esfuerzo rendirá frutos, escalarás posiciones y podrás llegar a la cima del éxito ¡Recuerda que el reto es mantenerse, no llegar! Piscis: Un tema legal o migratorio se resolverá favorablemente dando lugar a que proyectes una nueva vida. Además, conocerás a personas extranjeras o te conectarás con tus seres queridos que se encuentran lejos. Si te surge la oportunidad de viajar o estudiar no la desestimes.

