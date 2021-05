El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de mayo Un gran día para que mires las cosas con una nueva luz y para que renueves tus puntos de vista. Descubre lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 4 DE MAYO ¡Feliz martes, mi bella gente! Les cuento que en este día la Luna se asociará con Júpiter en el signo de Acuario y este aspecto nos revelará a cada uno de nosotros una verdad que no podremos ignorar. Será una gran oportunidad para que mires las cosas con una nueva luz y para que renueves tus puntos de vista. Además, podrías aumentar tu participación social y crear nuevas amistades. Si estás en una relación de pareja trata de hacer algunos cambios y sal de la monotonía. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DOY UN ENFOQUE CREATIVO". Si hoy, 4 de mayo, estás de cumpleaños… Estarás rodeado de personas afines que te contagiaran alegría y entusiasmo. Le abrirás la puerta al cambio y a la novedad y te liberarás de muchos prejuicios. Sentirás que es un momento de despertar y agradecerás la oportunidad de renovación que te ofrece la vida. La Copa de la Suerte: 24, 45, 68, 73, 90, 96 Aries Te surgirán invitaciones para asistir a fiestas, reuniones y eventos sociales donde podrás conocer gente nueva y renovar tu círculo de amistades. Estarás muy desinhibido a la hora de hablar y sorprenderás a todos con tus comentarios divertidos y anécdotas. Tauro Hoy encararás tus obligaciones con mucha alegría y entusiasmo. Es posible que te ofrezcan trabajo extra y que esto te permita multiplicar tus fuentes de ingreso. Muchas personas sentirán admiración por ti y te tomarán como un modelo a seguir. Te sentirás triunfante. Géminis Es posible que realices un viaje o que recibas a una persona que viene del exterior. Si necesitas un cambio de suerte te recomiendo que te plantees la posibilidad de mudar tu lugar de residencia. Recuerda que eres el dueño de tu destino ¡abre la mente a otras opciones! Cáncer Tu vida sexual se encenderá y se tornará más excitante. Tu mente estará más abierta y esto te permitirá disfrutar de nuevas experiencias. Para crear un clima más interesante te recomiendo que ilumines tu alcoba con velas o luces de colores ¡juega con el efecto sorpresa! Leo Te hará bien encontrarte con algún amigo con el que tengas afinidad para despejar un poco la mente e intercambiar puntos de vista. Si te encuentras soltero te recomiendo que vayas a algún lugar concurrido porque hay chances de que conozcas a alguien especial. Virgo Mercurio, tu astro regente, está dando sus primeros pasos por Géminis y esta posición te ayudará a flexibilizarte un poco. En el ámbito laboral la buena comunicación y el compañerismo serán tus principales aliados. Podrían surgir viajes por trabajo. Libra Estarás muy vital y sociable asique puedes aprovechar para ir al club o al gimnasio. Si tienes hijos pequeños será un momento ideal para que los lleves al parque o para que compartas algún juego. Ejercerás una influencia positiva en tu entorno. Escorpio Tu hogar se convertirá en un centro de encuentro y te lucirás como el mejor de los anfitriones. A nivel afectivo te sentirás muy protegido y con una buena red de contención. Además estarás muy orgulloso por las amistades que has cultivado a lo largo del tiempo. Sagitario Tendrás deseos de distraerte, conversar e interactuar con otras personas. Será un buen momento para que realices alguna salida en pareja o en compañía de algún amigo. Se dará la ocasión de que manifiestes tus opiniones, habla con honestidad y escucha atentamente al otro. Capricornio Hoy podría surgir la oportunidad de un nuevo negocio que te ayude a ampliar tu capital. Si estás pensando en revalorizar tu dinero podría ser buena idea invertir en el extranjero como método de ahorro. Estudia las diferentes opciones antes de tomar una decisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Tendrás una vibración muy alta y te convertirás en un faro de luz para los seres que te rodean. En general tendrás mucha suerte en todos los planos de tu vida porque una corriente de abundancia fluirá a través de ti. Déjate guiar por tus convicciones y cumple con tu misión. Piscis Hoy recibirás ayuda de tus seres de luz. Tu energía espiritual estará exaltada así que será un excelente momento para que participes de una cadena de oración o para realices una meditación guiada. Establecerás una conexión muy sanadora con tus familiares.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.