El Niño Prodigio: Horóscopo para el 4 de marzo Los planetas ejercen su fuerza en los negocios y el empleo: para los solteros habría buenas noticias ¡pero tienen que prepararse! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 4 DE MARZO Les cuento que la Luna transitará por el signo de Leo y hará aspectos muy favorables con Júpiter y Venus, así que vibraremos en una sintonía de alegría, creatividad y pasión por la vida. Recuerda que en la medida que reverencies y honres tu propio ser estarás listo para brindarte a otros y que, si eres autentico y sigues tu corazón, serás verdaderamente feliz. Aquellos que estén deseando vivir una aventura amorosa atraerán a alguien que colmará sus expectativas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL AMOR SE MANIFIESTA EN MI VIDA" Si hoy, 4 de marzo estás de cumpleaños… Durante este ciclo le darás más importancia a tus hábitos cotidianos porque tu prioridad número uno será sentirte sano y fuerte. También desarrollarás un nuevo oficio con el que conseguirás destacarte y generar más dinero. Es posible que adoptes una nueva mascota que será la luz de tus ojos. La Copa de la Suerte: 24, 31, 43, 58, 62, 79 Aries: Desplegarás el aspecto más hermoso de tu personalidad y por donde vayas dejarás una estela luminosa y brillante. A la hora de vivir el amor te mantendrás leal a tu estilo ardiente y apasionado. Un encuentro casual te abrirá las puertas del paraíso. Tauro: Los gestos atentos y generosos que tuviste en el pasado generaron un reservorio de energía positiva que te beneficiará a ti y por añadidura a los distintos miembros de tu familia. Tu aporte individual emanará vibraciones de dicha en tu árbol genealógico. Géminis: Conocerás personas muy enérgicas y cultivadas que enriquecerán tu vida en un cien por cien. La interacción y el diálogo te ayudará a tener un rol más participativo dentro de tu comunidad. Tus palabras de aliento harán que los demás muestren su mejor versión. Cáncer: Si quieres tener un rol más importante en la escala social deberás invertir, subir tu perfil y mostrarte públicamente. La relación con tus jefes y superiores será altamente positiva y gracias a la influencia de terceros podrás mejorar tu nivel socio económico. Leo: Hay planetas muy benéficos en signos de fuego que te están favoreciendo para que saques a relucir tus mejores cualidades. Toma las decisiones con un espíritu positivo y con la única intención de que tu vida se vuelva más plena y dichosa. Tus pasos serán guiados. Virgo: Una energía muy potente de depuración te permitirá sanar heridas, transformarte y dejar atrás una capa del ego que te estaba impidiendo conectar con tu llama sagrada. Llegarás a un estado de bienestar espiritual y tu interior será una fuente de satisfacciones. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: La influencia de Júpiter y Venus en tu signo opuesto te llevará a dar un salto cuántico en el plano amoroso y a renovar tu relación de pareja. Si aún estás soltero, las fiestas y eventos sociales te presentarán el contexto ideal para encontrar a la persona de tus sueños. Escorpio: En tu trabajo habrá un clima muy agradable y eso hará que redobles los esfuerzos y asumas tus responsabilidades con mayor placer. Gracias a la colaboración de tus colegas y auxiliares conseguirás cumplir con tus más altos objetivos. Estarás orgulloso de tu desempeño. Sagitario: Una luz muy potente se encenderá y el mundo se desplegará ante ti con toda su riqueza e inmensidad. Estarás favorecido para crecer material y espiritualmente. No desaproveches la oportunidad de ampliar tus horizontes y de expandir tu campo de acción. Capricornio:E ste es el momento ideal para dar curso a nuevos emprendimientos económicos y lanzarse como una flecha hacia las oportunidades. La clave del éxito estará en captar las señales a la hora de las negociaciones y actuar con rapidez. Tus familiares serán tus mejores aliados comerciales. Acuario: Este será un día de plenitud ya que lograrás un formidable entendimiento y un diálogo muy abierto y sincero con tu pareja. Si estás en busca de un nuevo amor las oportunidades llegarán en viajes o en reuniones donde habrá personas de otros países. Piscis: De aquí en adelante serás valorado como empleado y conseguirás la remuneración que mereces. Los esfuerzos que realices a diario te traerán beneficios extras y lograrás generar un circuito productivo. Además, invertirás más tiempo y dinero para sentirte saludable.

